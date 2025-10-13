¥É¥¤¥Ä¸ì»î¸³¤ÏÇò»æ¤ÇÄó½Ð¡¢¾®6¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀº¹ª¤ÊÌÏ·¿¡Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¡É¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ
¡¡Âè1²ó¡Ú¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¡É¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ¡¡¡Ö¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö½¾·»ÄïÆ±»Î¤ÇÀÚâøÂöËá¡×¡Û¤òÆÉ¤à
¡¡2008Ç¯10·î¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£ÆîÉôÍÛ°ìÏº»á¡Ê2015Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯94¡Ë¤È¾®ÎÓÀ¿»á¡¢±×ÀîÉÒ±Ñ»á¡Ê2021Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯81¡Ë¤¬ÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¡¢²¼Â¼æû»á¡Ê2018Ç¯Ë×¡£µýÇ¯90¡Ë¤¬²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¤Ï¤½¤Î¼ã¤Æü¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£Âè2²ó¤Ï±×ÀîÉÒ±Ñ»á¤È²¼Â¼æû»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÆ±µéÀ¸¤é¤Î¾Ú¸À¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡§°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2008Ç¯10·î23Æü¡Ö¡Ø¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ³Ø¼Ô¡Ù4¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¡Ø²ÈÄí¶µ°é¡Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñÅù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡ÖÆüËÜ½Ð¿È¡×¼õ¾Þ¼Ô¤Ï29¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤Ï1¡Ä¿·¤¿¤Ê±ÉÍÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«
¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤ËÈæ¤Ù¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¾®ÎÓ»á¤È¶¦Æ±¼õ¾Þ¤Î±×ÀîÉÒ±Ñ¡¦µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê68¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡±×Àî»á¤âÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£¼Â²È¤Ï¡¢ÀïÁ°¡¢ÍÎ²È¶ñÀ½ºî½ê¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àï¸å¤Ëº½ÅüÌä²°¤Ë¾¦ÇäÂØ¤¨¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¾¦Çä¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡¢¶µ°é¤ËºÙ¤«¤¯¸ý¤ò½Ð¤¹²Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·»¤ÏÍ·¤ÓÊò¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢±×Àî»á¤Î7ºÐ²¼¤ÎËå¤Î²¬ÅÄÌ¯»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö·»¤Ï¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤ëÆø¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¤è¤¯Ãý¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÌ¡ºÍ»Õ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢½ÇÉã¤¬ÊÙ¶¯¤ò¸«¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤Þ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢·»¤Ï¤Ä¤«¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¾å¼ê¤ËÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êì¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬ÊÙ¶¯·ù¤¤¤Î¤è¤¦¤À¤·¡¢¾Íè¤Ï¾¦Çä¤ò·Ñ¤¬¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢È¾¤ÐÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¹â1¤Î¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÃæ¤Î¾å
¡¡¤È¤³¤í¤¬¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Îº¢¤Ë¡¢Ã´Ç¤¤«¤é¡Ö¹ñ¸ì¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý¿ô²ÊÌÜ¤ÏÈ´·²¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÏÅÓÃ¼¤Ë¶µ°éÇ®¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡ÈÍý¿ô¤ÏÈ´·²¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Êì¤¬¡ÈÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤³¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤ÏÌµÍý¡£»ä¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡É¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë±Ñ¸ì¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆËè½µÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³±Ñ¸ì¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç³§¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»¤Ï»ÔÎ©¸þÍÛ¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÅÄÃæÀµ¶½¡¦»ÍÆü»ÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¹â¹»Æþ³ØÅö»þ¤Ï¡¢À®ÀÓ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ç±×Àî·¯¤ÏÃæ¤Î¾å¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿ô³Ø¤ÈÊªÍý¤Ï½ÐÍè¤¿¤±¤É¡¢¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÅÀ¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯º¢¤Ë¤Ï¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Âç´ïÈÕÀ®·¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤âÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ËÊó¹ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡È±×Àî¤âÌ¾Âç¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ê¡£±×Àî¤ÏÌÙ¤±¤¿¤Ê¤¢¡ª¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹ÃË¤â±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¡ÖÉã¿Æ¤Î°±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡×
¡¡±×Àî»á¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤â¡¢Êì¿Æ¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡£Ëå¤ÎÌ¯»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÉã¤Ï·»¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤ËÂçÈ¿ÂÐ¡£²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤ÎÊý¤¬°ìËç¾å¼ê¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢º½Åü²°¤Ç¤âÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¤È·»¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¡£·ë¶É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ï²¿Í¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅÅµ¤¥³¥¿¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤¡¢¥³¥¿¥Ä¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¥³¥¿¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¡¢¤Þ¤¿µ¯¤¤¿¤éÊÙ¶¯¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾®ÎÓ¡¢±×ÀîÎ¾»á¤Î²¸»Õ¤ÎÂç´ÓµÁÏºÌ¾ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂç¿Í¤·¤¯ÎäÀÅ¤Ê¾®ÎÓ·¯¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢±×Àî·¯¤ÏÍºÊÛ¤ÊÏÀµÒ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Âç³Ø±¡Æþ»î¤Î¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î»î¸³¤ÏÇò»æ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê±×Àî»á¤Ï¡¢¤´»ÒÂ©¤ò¤É¤¦¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£´ë¶È¤Î¸¦µæ¿¦¤Ë½¢¤¯Ä¹ÃË¤Î²òÊ¸»á¡Ê39¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÊÙ¶¯¤ä¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ä¥¸¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Á³¤È¼«Ê¬¤âÍý·Ï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â±Ñ¸ì¤¬Á´Á³ÂÌÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉã¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿°±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¼«Á³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËþ½£¤«¤é¡ÖÉð²È¤Î²È¡×¤Ø
¡¡¥¯¥é¥²¤ÎÈ¯¸÷¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¸¦µæ¤Ç²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥óÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î²¼Â¼æû»á¡Ê80¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Î¦·³¾¹»¤À¤Ã¤¿¡£²¼Â¼»á¤ÏµþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÏËþ½£¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ÈËþ½£¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼«Á³¤À¤±¤ÏË¤«¤Ç¡¢²È¤ÎÁ°¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Àî¤¬Í£°ì¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È²Æ¤Ïµû¤ò³Í¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢Åß¤ÏÅà¤ë¤Î¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡£Åö»þ¤Ï¿ïÊ¬¤È¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¡¢ÁÇËÑ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ï¡¢¸å¤Ë¥¯¥é¥²¤Î¸¦µæ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆü¡¹¤È¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤Îº¢¤Ë¡¢Éã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤È¤È¤â¤ËÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Ø¡£¶µ°é·¸¤ÏÁÄÊì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº´À¤ÊÝ¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢Î¾¿Æ¤Ï»Ò¶¡¤òÁÄÉãÊì¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ä³¤³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£²¼Â¼¼«¿È¡¢¡È»ä¤ÏÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼Â¼²È¤Ï¤â¤È¤â¤Èº´²ìÈÍ¤ÎÉð»Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥µ¥à¥é¥¤¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÁÄÊì¤Ï¤½¤Î·ì¶Ú¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¡ÈÉð»Î¤Î²È¤ÎÊì¡É¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤ËÀÎµ¤¼Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¼Â¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÄÊì¤Ë¿ïÊ¬¤È¸·¤·¤¯í¿¤±¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤ò1Î³¤Ç¤â»Ä¤¹¤È¡¢¡È¤ªÉ´À«¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤òÁÆËö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤ªÊÆ¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÉð»Î¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îéµ·ºîË¡¤äÂ¾¿Í¤ò·É¤¦¿´¤Ê¤É¤ò¸·³Ê¤Ë¶µ°é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¾®6¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀº¹ª¤Ê¥É¥¤¥Ä·³´Ï¤ÎÌÏ·¿
¡¡¹ñÌ±³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¾¾²¬ÏÂÇ¯»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤ë¤Çµ®¸ø»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÊÁ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¼Â¼·¯¼«¿È¡¢¤È¤Æ¤âÉÊ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊªÀÅ¤«¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬¥ï¡¼¥ï¡¼Áû¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â1¿Í°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1¿Í¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤à¤í¤ó³Ø¶ÈÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êý¸À¤ÇÏÃ¤¹Æ±µéÀ¸¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÉ¸½à¸ì¤Î²¼Â¼¾¯Ç¯¤Ï¡¢¸É¹â¤ò´Ó¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¹©ºî¤Ç¡¢Èà¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î·³´Ï¡£¤½¤ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀºÌ©¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÔÈÎÉÊ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÌÏ·¿ºî¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀß·×¿Þ¤òºî¤ê¡¢ÌÚºà¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£³§¤¬ºî¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î·³´Ï¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î·³´Ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾¯Ç¯»¨»ï¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ëÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤Ï»ÊÎá¼¼¤ä±ìÆÍ¡¢ÂçË¤¤ÎË¤¿È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿²¼Â¼»á¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾¾²¬»á¤¬¤½¤Î»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤¹¤È¡¢
¡ÖÌÏ·¿ºî¤ê¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÈô¹Ôµ¡¤äÁ¥Çõ¤ÎÀß·×¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²¼Â¼»á¤Ï¡¢µìÀ©º´À¤ÊÝÃæ³Ø¤«¤éÂçºå»Ô¤Î½»µÈÃæ³Ø¤ØÊÔÆþ¤¹¤ë¤â¡¢Àï¶·¤Î°²½¤ÇºÆ¤ÓÄ¹ºê¸©¤ØÁÂ³«¤·¡¢ëÝÁáÃæ³Ø¤òÂ´¶È¡£Æ±ÃÏ¤Ç¸¶Çú¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤âÂç³Ø¤Ç¤Ï¹©³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½ªÀïÄ¾¸å¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê²È¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÍÆñ¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Ä¹ºêÂç³ØÌô³ØÉô¡ÊÅö»þ¤ÏÄ¹ºê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°Ìô³ØÀìÌçÉô¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æþ³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤íÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÆó¿Í»°µÓ¤Î³ØµæÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤â²ÉÌÛ¤Ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë²¼Â¼»á¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÁÄÊì¤ÎÉð»ÎÆ»¤È¤¤¤¦²ÈÄí¶µ°é¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éã¤Ï¤ï¤¶¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î³ØÇ¯¤ÎËÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£Âè1²ó¡Ú¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¡É¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ¡¡¡Ö¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö½¾·»ÄïÆ±»Î¤ÇÀÚâøÂöËá¡×¡Û¤Ç¤ÏÆîÉôÍÛ°ìÏº»á¤È¾®ÎÓÀ¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤äÆ±µéÀ¸¡¢¿ÆÂ²¤é¤Îµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
