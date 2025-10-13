ÎäÂ¢¸ËÀ°Íý¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡ª¡ÈÌîºÚ1¤Ä¡É¤Çºî¤ì¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥Á¥Â¥ß¡×3Áª
ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¤ÇÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Á¥Â¥ß
¥â¥ä¥·¤ä¥Ë¥é¡¢¿åºÚ¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤«¤±¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ÎÌîºÚ¡¢»È¤¤Æ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥Á¥Â¥ß¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÌîºÚ¤Çºî¤ëÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Á¥Â¥ß¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉûºÚ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¡ª
¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ËÊ´¤È¿å¡¦¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¤À¤±¤È´ÊÃ±¡£ÍÏ¤±¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¥Á¡¼¥º¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ä¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë»È¤¤¤«¤±¤ÎÌîºÚ¤òºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æº®¤¼¹þ¤á¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¤¬¤Ç¤¤ë¾å¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤·¤Î¥Á¡¼¥º¥Á¥Â¥ß¡¢ÌîºÚ¼¼¤ÎÃæ¿È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÊTEXT¡§É©Ï©»Ò¡Ë