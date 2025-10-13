¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¡É¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ¡¡¡Ö¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö½¾·»ÄïÆ±»Î¤ÇÀÚâøÂöËá¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡ÖÆüËÜ½Ð¿È¡×¼õ¾Þ¼Ô¤Ï29¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤Ï1¡Ä¿·¤¿¤Ê±ÉÍÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«
¶á¤·¤¤¿Í¡¹¤¬¸«¤¿4¿Í¤Î¼ã¤Æü
¡¡2008Ç¯10·î¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£ÆîÉôÍÛ°ìÏº»á¡Ê2015Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯94¡Ë¤È¾®ÎÓÀ¿»á¡Ê81¡Ë¡¢±×ÀîÉÒ±Ñ»á¡Ê2021Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯81¡Ë¤¬ÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¡¢²¼Â¼æû»á¡Ê2018Ç¯Ë×¡£µýÇ¯90¡Ë¤¬²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¡£ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤Ï½é¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¼õ¾Þ¼Ô¿ô¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£±ÉÍÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¡¢¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÆ¬Ç¾¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°é¤Ã¤¿´Ä¶¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¸ÄÀ¤â4¼Ô4ÍÍ¡£Èà¤é¤Ï¤½¤Î¼ã¤Æü¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ï4¿Í¤Î¼ã¤Æü¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1²ó¤ÏÆîÉôÍÛ°ìÏº»á¤È¾®ÎÓÀ¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤äÆ±µéÀ¸¡¢¿ÆÂ²¤é¤Îµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡§°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2008Ç¯10·î23Æü¡Ö¡Ø¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ³Ø¼Ô¡Ù4¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¡Ø²ÈÄí¶µ°é¡Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñÅù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
ÀèÀ¸¤Ï¡Ö²¶¤Ë¿Ö¤«¤º¤ËÆîÉô¤Ë¿Ö¤±¡×¤È
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÎð¡¢ÁÇÎ³»Ò¤Î¸¦µæ¤ÇÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥·¥«¥´Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÆîÉôÍÛ°ìÏº»á¡Ê87¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬16ºÐ¤Þ¤Ç¤òÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤Ï»ÔÆâ¤ÇÊ©ÃÅÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÅìµþ¤Ç¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¶¿Î¤¤ËÌá¤ê¡¢Ê¡°æ¹âÅù½÷³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆîÉô»á¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¿Ò¾ï¾®³Ø¹»¤«¤éµìÀ©Ê¡°æÃæ³Ø¤Ë¿Ê¤à¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢Å·ºÍ¤ÎÍÀ¤ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¡°æÃæ³Ø¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÌîÏ©ÆÒÍº»á¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É¤Ï¡¢¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¶¤Ë¿Ö¤«¤º¤ËÆîÉô¤Ë¿Ö¤±¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤·¤Æ5Ç¯¤ÇÂ´¶È¤Î¤È¤³¤í¡¢Èô¤Óµé¤È¤Ê¤ê4Ç¯¤Ç°ì¹â¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÈà¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À³Ê¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥êÊÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÈÊÙ¶¯¤·¤í¡É¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¼êºî¤ê¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ã»Ò±àÃæ·Ñ¤òÄ°¤¤¤¿Æü
¡¡Ê¡°æÃæ³Ø¤Ë¤Ï¡¢¸©²¼¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Î±ÊÅÄ¶â¸ã»á¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÊªÍý¡¢²½³Ø¡¢¿ô³Ø¡¢±Ñ¸ì¡¢²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤¿¡£¿ô³Ø¤Ê¤É¤Ïºß³ØÃæ¡¢1Ìä¤â´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¡£Ãæ3¤Î»þ¤Ë¤ÏÆÈ³Ø¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®ÂÀ¤ê¤ÊÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢ÂÎÁà¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆîÉô·¯¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢Ã¯¤«¤é¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÄí¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬Å·ºÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆîÉô»á¤Ï°ì¹â¤«¤éÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢Íý³ØÉôÊªÍý³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢1956Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÅÏÊÆ¡¢°Ê¸å¡¢¥·¥«¥´¤ÇÀ¸³è¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¥È¥Þ¥¹¡¦¥¨¥¸¥½¥ó¤Ç¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÌÀ²È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢ÆîÉô»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥â¥Î¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø¹»5¡¢6Ç¯¤Îº¢¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥é¥¸¥ª¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÇÉã¤Î°äÉÊ¤«¤é¹ÛÀÐ¥é¥¸¥ª¤òºî¤ë¼ê°ú½ñ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¿ô¼°¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«²òÆÉ¤·¤è¤¦¤È³ÊÆ®¤·¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉôÉÊ¤â¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¥Ï¥ó¥ÀÉÕ¤±¤â¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÎÁ´¹ñÃæÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢1933Ç¯¤ÎÃæµþ¾¦ÂÐÌÀÀÐÃæ¤Î±äÄ¹25²ó¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
²¿¤Ç¤â¿Í¤ËÍê¤é¤º¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦
¡¡³ØÌä¹¥¤¤ÏÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉã¤¬¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÉã¤ÏÊ¸³Ø¹¥¤¤Ç¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Éã¤Î¿®¾ò¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²È¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÎðÁ°¤Î»ä¤Ë¡Ø»Ò¶¡¤Î²Ê³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦Åö»þ¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê²Ê³Ø»¨»ï¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤Î³¨¤Ê¤É¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÎðÁ°¤Î»ä¤Ë¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤È¤«¤ï¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë½¬´·¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉã¤Ï¡¢¤ï¤¶¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î³ØÇ¯¤Î¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÍýÏÀ¤ÎÄó¾§¤«¤éÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂç´êÀ®½¢¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é²æ¤¬»Ò¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È²¿¤Ç¤â¿Í¤ËÍê¤é¤º¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ó¤Çµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢²¿¸Î¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ò¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¹â2¤Î¼ø¶È¤Ç¡Ö¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ÃÂ®´ï¸¦µæµ¡¹½¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓÀ¿»á¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¤«¤é¿Ê³Ø¹»¤Î¸©Î©ÌÀÏÂ¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÀ®ÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¿ô³Ø¡¢ÊªÍý¡¢±Ñ¸ì¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÀ¾Åç½Ó»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹â2¤Î¿ô³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÀèÀ¸¤¬Æñ¤·¤¤¿ôÎó¤ÎÌäÂê¤ò¹õÈÄ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¤µ¤¢Åú¤¨¤Æ¤ß¤í¤È°ÕÃÏ°¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÏ¢Ãæ4Ì¾¤°¤é¤¤¤Ë²ò¤«¤»¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÇ¸å¤ËÀèÀ¸¤¬¡¢¡È¤ª¤¤¾®ÎÓ¡¢½ÐÍè¤ë¤«¡É¤È¡£¾®ÎÓ·¯¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÁ°¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ò¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¹Ãæ¤¬¡È¥ª¡¼¥Ã¡ª¡É¤ÈÇï¼ê³åºÓ¡£¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®ÎÓ»á¤â¥¬¥êÊÙ¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤È¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ë½êÂ°¡£Ç®¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±µéÀ¸¤Î²ÃÆ£À¶»Î»á¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö²æ¡¹¤Ê¤ó¤«¤ÏµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤Áû¤¤¤À¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊª¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£°ìÈÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡È¥Þ¥³¤Á¤ã¤ó¡É
¡¡¾®ÎÓ»á¤ÎÉã¿Æ¤ÏÆâ²Ê°å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤ËÉÂ»à¡£¾®¤µ¤ÊÍÎºÛÅ¹¤ò±Ä¤àÊì¿Æ¤Î¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¼ê¤Î¤«¤«¤ë»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤â¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ýÈÑ¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¥Þ¥³¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬Áê±þ¤·¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤ÃË¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓ»á¤Î½¾·»¤ËÅö¤¿¤ëÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤Î³¤ÉôÀëÃË»á¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÁÄÉãÊì¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Èà¤Ï¤ªÁÄÉã¤Á¤ã¤ó»Ò¡¢¤ªÁÄÊì¤Á¤ã¤ó»Ò¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ê¤Î¤ÇÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ç¡¢¤è¤¯°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÀÎ¤«¤éÊÙ¶¯²È¤Ç¡¢Ì¾ÂçÂç³Ø±¡»þÂå¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¡È²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÌëÃæ¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊªÍý¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç°ìÈÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¾æ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¤Ç¸ý¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
½¾·»ÄïÆ±»Î¤ÎÀÚâøÂöËá¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ë¤Ï¡¢½¾·»¤¬19¿Í¤¤¤ë¡£³¤Éô½Ó¼ù¸µÁíÍý¤â¤½¤Î1¿Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¿ÆÂ²¤Î´Ä¶¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¥Þ¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤òÌã¤¤¤Ê¤¬¤é²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸³èÈñ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ê¤éÅìÂç¡¢µþÂç¤Ë¹Ô¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Âç¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Êì1¿Í»Ä¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢½¾·»¤Ç°¦ÃÎ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¸µÉû¼ÒÄ¹¤Î¾®ÌîÌÐ¾¡»á¡£
¡ÖÈà¤¬Íý·Ï¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬°å¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Êì¿Æ¤âÅö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¹âÅù½÷³Ø¹»¤ò½Ð¤¿ºÍÉ²¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ô³Ø¤Ê¤ó¤«¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¾·»ÄïÆ±»Î¤ÎÀÚâøÂöËá¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£½¾·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈà¤¬°ìÈÖÇ¯²¼¡£Ãæ¤Ë¤ÏÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢¥¦¥Á¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤ÏÍ¥½¨¤Ê½¾·»Äï¤¿¤Á¤ò¸«½¬¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤í¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤ÏÈ¬¹â¡Ê¸½¡¦Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Þ¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤âÌÐ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¡£
¡¡³¤Éô½Ó¼ù¤Ï¼Â²È¤¬¼Ì¿¿´Û¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿»Õ¸«½¬¤¤¤«¤é¡ÈË·¤Á¤ã¤ó¤Ï¾Íè¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤ÆËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÀ¯¼£²È¤Î±éÀâ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢½¾·»ÄïÆ±»Î¤Ç¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Âç³Ø±¡Æþ»î¤Î¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î»î¸³¤ÏÇò»æ¤ÇÄó½Ð¡½¡½¡£Âè2²ó¡Ú¥É¥¤¥Ä¸ì»î¸³¤ÏÇò»æ¤ÇÄó½Ð¡¢¾®6¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀº¹ª¤ÊÌÏ·¿¡Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô4¿Í¡É¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ¡Û¤Ç¤Ï¡¢±×ÀîÉÒ±Ñ»á¤È²¼Â¼æû»á¤Î¼ã¤Æü¤òÃµ¤ë¡£
