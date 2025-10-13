彼氏が浮気をしたら、懲らしめないと気が済まないですよね。様々なやり方があると思いますが、彼氏の性格や行動パターンを熟知した彼女だからこそできるお仕置きがあるようで？ 今回は、マッチングアプリで浮気をした彼氏に恥ずかしいお仕置きをした話をご紹介いたします。

別人になりすまし

「彼氏がマッチングアプリで、浮気相手を探していることを知りました。しかもこれまでにアプリがきっかけで出会った子と何度も浮気をしてたみたいで、別れる前に仕返しをすることに。

彼氏のアカウント名は知ってたから、他人のふりをしてメッセージを送り、好意があることをアピールしました。するとバカな彼氏はすぐに食いついて、下心丸出しのメッセージを送ってくるように。1週間ほどやりとりが続いたところで、直接会いたいと伝えました。もちろん彼氏はすぐにでも会いたいようで、即返事が来ました。

ただこれだけじゃおもしろくないので、彼氏に『私、色っぽい人が好きなんです』『服装はタンクトップにホットパンツがいいな』と送ったんです。怪しまれるといけないので『ホットパンツは20代で流行ってるんですよ』と付け加えたら、まんまと信じて、約束の日に言われた通りの格好で現れて爆笑しました。

隠れて彼氏のことを見てたけど、周りの人にチラチラ見られてて、かなり恥ずかしそうでした。15分くらいしたときに彼氏の前に行って、全てをネタバラシしたらめっちゃ怒ってたけど、そのまま別れを告げてサヨナラしましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 調子に乗って浮気を繰り返した罰だと思ってほしいですね。ただお仕置きをするのではなく、恥ずかしい思いをさせるのがスカッとしますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。