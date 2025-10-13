

週に1度の断食をすると、自然と欲望のハードルが下がります（写真：buritora／PIXTA）

「求めすぎる」から、「近すぎる」から、「執着」が生まれる。それが悩みのもとになる――。

登録者数74万人を超えるYouTubeのお悩み相談番組『大愚和尚の一問一答』で話題の大愚元勝氏が、新刊『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』で、人生を好転させる「離れる力」の磨き方を指南。同書から一部を抜粋してご紹介します。

人の欲には際限がない

■「週1断食」がなぜいいか？

「欲をなくしさない」

仏教はそう説いているようなイメージがあるかもしれませんが、ちょっと違います。現実問題、欲がゼロになると、生きていくことはできませんから。

「生きたい」という欲はもとより、「食べたい」「快適な家に住みたい」「こういう仕事をしたい」「恋人が欲しい」……どんな欲もあってもいい。人間ですから、それを頭から否定するものではありません。

ただ気をつけなくてはいけないのは、「欲望には、満たせば満たすほど増大する性質がある」ということをしっかり理解しておくことです。あれも欲しい。これも欲しい。もっと欲しい。人の欲には際限がないのです。

とりわけ現代は、欲しいと思ったものがすぐに手に入る時代です。いたるところにコンビニやスーパー、ショッピングセンターがあって、物があふれているし、ネットでポチッとすると数日で物が送られてきますからね。

そうやって短時間で欲望を満たすことを繰り返していると、欲望は加速度的に大きくなる一方です。

また困ったことに、私たちは刺激に対して「すぐに馴染んでしまう」ところがあります。たとえば遊園地の“絶叫マシーン”にしても、昔は浅草の花やしきにあるローラーコースター程度のもので十分スリリングだったのに、いまや東京ディズニーランドのビッグサンダー・マウンテンでも物足りなくなるくらいです。

食べ物だと、激辛ラーメンのようなものもそう。最初は「辛メーター」が2倍ほどで驚くほど辛く感じても、何度も食べるうちに5倍、6倍と、刺激への欲求がどんどん高まっていきます。

欲がエスカレートしていく

視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚……あらゆる感覚は、一度刺激を受けるとすぐに慣れて、もっと強い刺激をと、欲がエスカレートしていきます。

こんなふうに欲望を増大させていくと、身心の健康に悪影響をおよぼします。買い物依存症になったり、過食による肥満や、偏食による体調不良に陥ったりなど、いいことは何もありません。

それに欲望が満たされて幸福感が得られるのは、じつはとても短い時間です。ほんの刹那。そのあとはむしろ虚しさのようなものが襲ってきます。

だったら、そろそろ「欲望を満たすこと＝幸福」という誤った方程式から離れたほうがいいでしょう。欲望を満たすことと幸福感の間に比例関係はないのです。

■週に1度の断食をすすめる理由

では具体的に、欲望をコントロールするにはどうすればいいでしょうか。これはとても難しい課題ですが、「食欲」を抑えることからはじめると、意外とうまくいきます。

食欲は欲望の象徴ともいえるもの。その食欲のハードルをぐっと下げることができれば、ほかの欲望にもよい影響をおよぼすことができるはずです。

そこで私がおすすめしているのは「週に1度でいいから、食事を抜く」ということです。これを実践すると、自然と欲望のハードルが下がります。

「1日3食、規則正しく食事をしないと、体に悪いのでは？」と心配する人もいるでしょうけど、それは単なる思い込みにすぎません。「お腹も空いていないのに、時間がきたら食べる」ほうが、カロリーオーバーを招くので、体にはよくないと私は考えます。

週に1度の断食で何が起こるでしょうか。

第1に、少しの量で、味付けがそれほど濃くなくても、「おいしい」と感じる感覚が戻ってきます。素材の味わいを舌がちゃんと感じ取るのです。

断食明けに「ドカ食い」せずに、1杯のすまし汁をていねいに味わってみてください。「たったこれだけのもので、自分の体がこんなにも喜ぶのか」と実感します。いままでいかに雑に食べていたかに気づくでしょう。

第2に、味覚が鋭敏になるのに引きずられ、ほかの感覚が研ぎ澄まされていきます。目に映るもの、耳に入ってくる音、鼻で嗅ぐにおい、肌で感じる風合いなど、あらゆるものの微妙な味わい深さを、五感がしっかりキャッチするのです。

第3に、不要な物を捨てたくなります。

少量の食事で満足できることを体験すると、たとえばタンスのひきだしを開けた瞬間に、「こんなにたくさんの洋服をため込んでいたのか」と驚きます。たくさんの物を持っているのに、なお満たされない思いを抱えていた自分に気づくのです。

これだけのメリットがあるのですから、これまでの「1日3食幻想」から離れて、「週1断食」にトライしてみてください。

最初のうちは体も「どうして食べ物が入ってこないの？」と焦って、食べ物を希求しますが、実践を続けるうちに変わってきます。ため込んだ余計な脂肪が落ちたり、体にたまった毒素が排出されたりなど、体の「自浄作用」が進みます。ぜひ、お試しください。

善き心に目を向ける

■「五観の偈」に学ぶ心の整え方

食事に関して、禅寺では、食事の前に唱える、「五観（ごかん）の偈（げ）」というお経があります。曹洞宗の開祖・道元禅師の著作『赴粥飯法（ふしゅくはんぽう）』に引用されて、広く知られるようになりました。参考までにご紹介します。

「一つには功（こう）の多少（たしょう）を計（はか）り、彼（か）の来処（らいしょ）を量（はか）る」

私たちがいま食べているものは、誰がどこでどうつくってくれたのか。そして食卓に並ぶまでの間に、どういう人たちの手を経てきたのか、それを想像し、感謝しましょう。お米や野菜の値段が高騰しているいま、食事のありがたさがいっそう身にしみます。

「二つには己（おのれ）が徳行（とくぎょう）の、全欠（ぜんけつ）を忖（はか）って供（く）に応ず」

それだけの手間やご苦労を経て命をいただいていると思えば、自分もそれに値する生き方をしなくてはいけないと、心が引き締まります。自らの行動を深く自省しましょう。

「三つには心（しん）を防ぎ過（とが）を離るることは、貪等（とんとう）を宗（しゅう）とす」

人間は悪い心を持ち合わせています。悪いほうに流されると、心が汚れます。人の心をも傷つけます。それは、いただいている命に対して申し訳ないこと。本来持っている善き心に目を向けましょう。

「四つには正（まさ）に良薬を事（こと）とするは、形枯（ぎょうこ）を療（りょう）ぜんが為（ため）なり」

食べる目的は、単に空腹を満たすことではありません。おいしさに執着するものでもありません。体を健康に保ち生きていくためのお薬のようなものと思い、いただきましょう。

「五つには成道（じょうどう）の為の故（ゆえ）に、今此（いまこ）の食（じき）を受（う）く」

この食事はみなさんのお布施によりいただいたもの。仏弟子として、悟りに至るために修行することが期待されています。このことを忘れないように、心して食べましょう。

いかがでしょうか。これら5つの食事の心構えを読むと、一粒のお米も無駄にはできないという思いを新たにします。

欲望のハードルをぐっと下げる方法

この「五観の偈」をぜひ食事の前にとなえてみてください。「ドカ食い」なんてできなくなります。同時に、食欲をコントロールし、ひいてはさまざまな欲望のハードルをぐっと下げるきっかけになるはずです。

■「掃除」は心の乱れも整えてくれる

私は年末、大掃除の時期が来ると、決まってみなさんに発信していることがあります。それは、「掃除には整理・整頓・清掃の3つの作業がある」ということです。それぞれ、次のように定義できます。

「整理」は、自分に必要のない物を見極めて、捨てること。「整頓」は、自分にとって必要な物を、あるべき位置に戻すこと。部屋が散らかるのは、この整頓を怠るからです。

そして「清掃」は、あらゆる物をできるだけ新品のときの状態に保つこと。家でも、車でも、家具、調度品、家電、調理器具、食器でも、ピカピカの新品も時が経つにつれて汚れていくものですが、清掃することで「物の寿命」は延びます。

このように、掃除はただ単にほこりを掃き出したり、吸い取ったり、汚れをふいたりすればいい、というものではありません。いまいったような整理・整頓・清掃の意味を頭に入れて、真面目に取り組むべき作業なのです。

■掃除がもっとも大事な修行の1つとされるわけ

しかも掃除は、部屋や庭をきれいにするだけではありません。心も磨き、人生をも輝かせるものでもあります。

もちろん「心を掃除する」のは、物理的には不可能です。けれども掃除をすると、ふしぎと頭の中や心の中、体の中、さらには仕事や人間関係などにたまったさまざまな不要なものまでがきれいに整理されます。

たぶん、みなさんも気づいているはずです。いろいろなところを掃除したあとに、心身になぜかいい変化が表れることに。

たとえば――、

心のモヤモヤが晴れて、気持ちがすっきりしませんか？

頭の中でぐちゃぐちゃしていた考えが、整理されてきませんか？

マイナスに傾いていた心が、明るくなってきませんか？

体にたまった疲れが、スーッと消えていきませんか？

掃除をすると心も体も元気になる

気のせいではありません。それは掃除が心におよぼす効果です。だからこそ仏教は、日々の掃除は心の掃除にも通じると、もっとも重要な修行の1つとしているのです。





掃除をすると心身にどんな変化が起こるのか。PCをイメージすると、わかりやすいかもしれません。

PCは、不要なデータがメモリにたまって重くなると、動作が遅くなりますよね？ でもクリーンアップ機能を使って、不要なソフトやファイルなどを削除してあげると、ずいぶん軽くなります。稼働スピードも上がります。

掃除をすると、それと同じことが脳や心、体の中で起こるのだと思います。掃除に一心不乱に集中することによって、不要な情報や、余計な思考、感情から離れて、心が軽くなり、体も元気になる。そうすれば、仕事をはじめとするさまざまな物事を進めやすくなるのでしょう。

「掃除力」には、これだけ心身の状態を整える力があるのですから、当然、人生にもいい影響を与えてくれます。

もしあなたがこれまで「掃除なんて、毎日やらなくてもいい」とか、「目についたところだけ、ちょっときれいにするだけで十分」「汚れたら新品を買えばいい」など、掃除を軽んじてきたのなら、いますぐ改めましょう。

定期的に、できれば毎日、整理・整頓・清掃の3つを意識して掃除に取り組むことをおすすめします。余計なもの、不要なものから離れる力が磨かれ、きっと人生が好転します。

（大愚 元勝 ： 佛心宗大叢山福厳寺住職、慈光グループ会長）