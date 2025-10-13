河村勇輝、プレシーズン3戦目は欠場…ブルズはバックスに敗戦

10月13日（現地時間12日）にユナイテッド・センターでNBAプレシーズンゲームが行われ、シカゴ・ブルズがミルウォーキー・バックスと対戦。121－127で敗れた。

ブルズはジョシュ・ギディー、トリー・ジョーンズ、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ニコラ・ブーチェビッチが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は下肢の痛みのため、プレシーズンゲーム3試合目を欠場した。

第1クォーター残り5分58秒に12点のビハインドを背負ったものの、その後は接戦の展開。点の取り合いが繰り広げられ、61－65と4点差で試合を折り返した。

後半も僅差で試合が進むと、10点ビハインドで迎えた第4クォーター開始3分56秒からジェイレン・スミス、パトリック・ウィリアムズ、ノア・エセング、ジェボン・カーターの連続得点で逆転。それでも、0－6のランで再びリードを許し、そのまま逃げきられた。

ブルズはプレシーズンゲーム2勝1敗。ブゼリスが19得点、ギディーが14得点8リバウンド7アシスト、ジョーンズが8得点6アシスト、オコロが7得点、ブーチェビッチが6得点9リバウンドを挙げ、先発以外ではアヨ・ドスンムがチーム最多22得点、カーターが12得点を記録した。

なお、ブルズは15日（同14日）にデンバー・ナゲッツ、17日（同16日）にミネソタ・ティンバーウルブズと対戦し、23日（同22日）に行われるデトロイト・ピストンズとの開幕戦に臨む。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 121－127 ミルウォーキー・バックス



CHI｜29｜32｜32｜28｜＝121



MIL｜35｜30｜37｜25｜＝127