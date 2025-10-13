雨の日も安心の撥水仕様！【コールマン】のスクエア型リュックで荷物をスマートに持ち運べるAmazonで販売中！
毎日の通勤通学に頼れる相棒！【コールマン】の大容量リュックで快適に使える万能バッグ
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズです。教科書や書類、着替えなどを無理なく収納できる。四角い形状のため、内部のスペースを最大限に活用できる。デッドスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすいのが特徴。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易。
30Lの大容量設計で、通勤や通学はもちろん1泊程度の旅行にも対応可能。書類や着替えを無理なく収納できるサイズ感になっている。
スクエア型の形状で内部を効率的に活用でき、書類や箱型アイテムも無駄なく収納しやすい。大きく開く開口部で出し入れもスムーズだ。
背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性を兼ね備えたメッシュ素材を使用。チェストストラップで安定感も高められている。
撥水加工の生地とジッパーフラップで雨の侵入を防ぎ、天候を気にせず使える安心設計。アウトドアから日常まで幅広く活躍する仕様になっている。
