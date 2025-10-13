米団体「AEW」所属の飯伏幸太（43）が13日までに自身のインスタグラムを更新。試合中の負傷で大腿骨骨折したことを報告した。

12日放送の「AEW COLLISION」でジョシュ・アレキサンダーとシングルマッチで対決した飯伏。試合中にコーナーポストでファイアーマンズキャリーの状態で飯伏を抱えたアレキサンダー。しかしそのまま抱えきれず飯伏は場外に落下。飯伏は立ち上がることができずリングアウト負けとなった。

飯伏は自身のインスタグラムで「またですか。またですか？」と題して投稿。

「大ケガしかしてない。これは大腿骨骨折と折れた骨が肉を突き破ろうとしてます」とケガの詳細を報告。

「もうやめなさいと言うことど、手術は無事完成！！！！(次の大ケガしかしたら)これからは一般人として生きていこうと思っています」（原文ママ）と手術後の写真を公開した。

ハッシュタグで「#この5年くらいずっと壊れて治って事故って」「#でもこんな終わり方やっぱりないよね」「#何より最高の社長」「#TONYKHAN」「#そして副社長という仲間」「#KENNYOMEGA」「#色々なことを手伝ってくれた中澤さん」「#世界一のAEW」と記した上で、「まさかね、社長直々に花束と手紙をくれるなんて。こんなことされたらまた辞めれないじゃないか！！！！泣いた」とトニー・カーン社長からの“思いやりの手紙”を明かした。

「1年かかるのか1年半かかるのか分からないけど何かできることからやろう。今は足の指しか動かない激痛。痛覚あったことにビックリした。Mr.Tony Khan..がんばるしかないのだ」と投稿を締めた。