5人組ロックバンド「DuelJewel（デュエルジュエル）」のギター・祐弥が、最新アルバム「Eclipse」（エクリプス）のリリースを受けてスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。結成28年を迎えてもなお進化を止めないバンドの中で、祐弥が手がけたのは2曲。その音には、“好き”から生まれた確かな温度が息づいていた。（ヴィジュアル系特集取材班）

「今回は何かを狙うというより、“自分がやりたい曲”を出したんです」

祐弥が手がけたのは「感情六号線」と「SPEED LOOP」。ジャズのスイング感を取り入れたナンバーと、重厚なEDMサウンド。対極にあるようで、どちらも“祐弥らしさ”がにじむ。

「『感情六号線』は以前の『宿命の赤い糸』と方向性が似ています。対して『SPEED LOOP』は『2020』の延長線。つまり、自分が書ける系統をさらに伸ばした形ですね」

28年のキャリアの中で、祐弥の作曲スタイルは“原点の更新”を繰り返してきた。その深化は「感情六号線」のレコーディングにも表れている。

「ジャズって基本的に歪ませたり、強く叩いたりしないんですよね。でもそれだとライブでは使いにくくなる。だから、スイングジャズなのにロックの熱量を持たせたいって話をして。そこで出てきたのが“ファズ”。あのグワッとした歪みを封じ込めることで、熱を内包したサウンドにできたんです」

軽やかに♪チチチ――と刻むレガート（＝ジャズの定番リズムパターン）を取り入れ、リズムから構築していった。結果として、ジャズの自由さとロックの迫力が共存する独自のサウンドが生まれた。

「ドラムのリズムから作った感じがありましたね。僕自身“にわか”ですけど、レガートっていうだけで一気に“本気のジャズ”になる。そこに自分のギターをどう重ねるかを意識しました」

楽曲の舞台はタイトル通り、都内を走る環状六号線。「山手通りをイメージしています。背伸びして地方から出てきたバンドマンと、同じように背伸びしてその音を追いかけてきた女の子たち。そんな禁断の恋物語を歌詞に込めました。でも、歌詞が赤裸々すぎてお客さんもコメントしづらいみたい（笑）。ちゃんと聴いてもらえてる感覚はありますよ」

一方の「SPEED LOOP」は、祐弥の“機材愛”がそのまま形になった1曲だ。

「僕、“Avenger（アベンジャー）”っていうシンセが大好きなんです。でもすごく重くて、以前のパソコンでは1つ立ち上げるのが限界で（笑）。それでパソコンを買い替えたら、今度は『Avenger2』が出たんですよ。すぐに購入して、拡張パックも次々出てきて。“このプリセットを使って1曲作りたい”と思ったのがきっかけでした」

EDMの重層的な音を重ねながらも、バンド全体のサウンドバランスを大切にしている。「メンバーそれぞれ違うソフトを使っているので、僕はあえて外すんです。同じ音源を使うと被ってしまうから。うまくバラけて、新しい風を吹き込めたと思います」

ライブのMCでは、祐弥が話し出すとなぜか会場が静まり返る。そんな“ビミョーな空気”を笑い飛ばすようなエネルギーが、自作曲には詰まっている。

「『SPEED LOOP』のサビでタオルを振ってもらうように呼びかけ始めました。こうして記事にしてもらえたら、もっと広がると思うので。ツアーファイナルまでには、全員が全力でタオルを振り回してくれるように曲を育てていきたいです」

記者の笑いを誘うその一言の裏に、祐弥の人懐っこさと、バンドを愛する真摯な姿勢がにじんだ。