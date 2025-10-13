オリックス―日本ハム戦

プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージは、日本ハムとオリックスの第2戦がエスコンフィールドで行われ、日本ハムが5-4で勝利。ファイナルステージ進出を決めた。8回にレイエスが決勝タイムリー。直後にとった行動が称賛されている。

3-4の8回2死一、二塁。レイエスがフルカウントから甘く入った変化球を捉えた。打球はライトフェンスに直撃。会心の2点適時打に雄叫びを上げた。レイエスは直後、一塁ベース上で冷静にタイムを要求。その後、拳を握りながらベンチに向かって声を上げ、チームメートを鼓舞した。

中継でも一瞬映ったワンシーン。「パーソル パ・リーグTV」公式Xが実際の映像を公開して脚光を浴びせた。ネット上のファンからは「こりゃホークスにとって脅威」「こういうところが敵ながら好きなんよ」「こんな助っ人が羨ましいシーズンだった」「最強助っ人レイエスさん、どんな時も素晴らしい」「かっこいいよレイエス…」などと称賛の声が相次いでいた。

日本ハムは15日、敵地でソフトバンクとのファイナルステージに臨む。



