²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿¹¹âÀéÎ¤ ¡Û ¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡¡Åìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¼êÇï»Ò¤äÀ¼±ç¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡¡
¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É¡¡10·î12Æü Åìµþ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ² 2ÆüÌÜ ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¼ýÏ¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡£¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤Î¼êÇï»Ò¤äÀ¼±ç¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥¢¥Ä¡Á¤¤ÁÛ¤¤¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¨¤ë¹¬¤»¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¥É¥é¥à¤ä¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤Î±éÁÕ¤âËè²ó³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ïÎà¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ï10·î25Æü ²¬»³ ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
