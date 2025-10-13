アップルにSpotify出身のポッドキャスト戦略責任者が移籍してくると米国で報じられています。

↑ポッドキャスト戦略の耳寄り情報。

今回移籍が報じられたのは、米国公共ラジオ放送（NPR）のコリン・キャンベル氏。3人の情報筋が伝えたところによると、キャンベル氏はNPRを退社し、アップルに入社するそうです。

キャンベル氏はかつてSpotify傘下のGimletでエクゼクティブ・エディターを務めていたことがあり、2023年にポッドキャスト戦略およびフランチャイズ開発担当上級副社長としてNPRに入社しました。

ロサンゼルスを拠点とするキャンベル氏は、NPR在籍中に「オーディオおよびビデオにおける、すべてのポッドキャストのパフォーマンス、フランチャイズ番組の成長、そして新しい番組開発」を担当していました。

ポッドキャストの人気は米でどんどん高まっています。キャンベル氏がアップルに移籍したら、そのポッドキャストはどう変わるのでしょうか？ 注目です。

Source: Ben Mullin／X via 9to5Mac

