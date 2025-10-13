なにわ男子・大橋和也、初のバーテンダー役に挑戦 新CMで肌悩みを解決
【モデルプレス＝2025/10/13】なにわ男子の大橋和也がブランドアンバサダーを務めるグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」の新CM「優しく。強く。アヌア」Anua セラムバー_PDRN編が、10月15日から順次放映される。
【写真】なにわ大橋の初々しい制服姿
アイドル・俳優業に留まらず、バラエティ番組などでも幅広く活躍し、今をときめくトップアイドルでありながらも、親しみやすさと洗練された魅力を兼ね備える大橋。その自然体でありながら多くの人を惹きつける存在感は、「優しく、強く。」をメッセージに掲げるAnuaが目指すブランドイメージを体現している。
本CMは、バーテンダーに扮した大橋が、悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタート。肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル 100 セラム』をおすすめし、スマートカプセルが角質層まで美容成分を届ける仕組みを紹介。最後に「いい感じでしょ」と語りかけながら、製品の魅力を印象的に伝える。（modelpress編集部）
◆なにわ男子・大橋和也、バーテンダー役初挑戦
