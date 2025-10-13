¡Öµ±¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ËÜÅÄÍã¡¡¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç»þ·×¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
»þ·×¤Ï¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß
10·î£¶Æü¡¢½ÂÃ«¶èÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¥¹¥¤¥¹¤ÎÌ¾Ìç»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡×¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡¡¥×¥ê¥Þ¥ë¥Ê¡×¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜÅÄÍã¡Ê33¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢°ì¸«¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ËÜÅÄ¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¡¢¡Ö·î¤Î¸÷¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ç18Ç¯£¹·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Û¤ó¤À¤Î¤Ð¤¤¤¯¡Ù¤ò³«Àß¤·¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Ò¤È·î¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¸½ºß¡¢192Ëü¿Í¡Ê10·î10Æü¸½ºß¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³£³Ç¯´Ö¤Ï¹¹¿·¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ÜµÙÌ²¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ç23Ç¯£¸·î29Æü¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¶õ¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·Ä¾¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ó
ºÆ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËÜÅÄ¤Ï¡¢£··î´ü¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢£³¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë¼ç±é¡£¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÄ¶Â¿Ë»¤Ç¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¾¦ÉÊ´ë²è¤«¤é´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBy ttt.¡Ê¥Ð¥¤¥Æ¥£¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
£¶·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØAmi Paris¡Ù¤Î¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¦¥¹¡É¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄ¶Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢YouTubeºÆ»ÏÆ°¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïµ¼Ô¡Ë
ËÜÅÄ¤Ïº¸¼ê¼ó¤ËÁõÃå¤·¤¿¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Ë48Î³¤Î¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Ìó100Ëü±ß¤Î¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡¡¥×¥ê¥Þ¥ë¥Ê¡×¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ëµ±¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£»þ·×Áª¤Ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö»þ·×¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¡£¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤«¤Ê¤êÌÜ¤¬¤¤¤¯¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ·×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£