

Snow Man「音故知新」ジャケ写

Snow Man5枚目のアルバム「音故知新」（11月5日リリース）から、収録曲「BOOST」が10月13日に各種音楽配信サイトでストリーミングおよびダウンロード配信開始された。併せて同曲のミュージックビデオが公開された

【動画】公開されたSnow Man「BOOST」 Music Video

アルバムタイトルの「音故知新」とは、四字熟語の“温故知新”から着想を得ており、これまでのエンタメを創り、各時代を彩ってきた音楽をSnow Manなりの解釈と表現で次へと繋いでいく、という意味。

先日公開されたリード曲「TRUE LOVE」とは対照的に、身体の芯まで届く低音から溢れ出るマッシヴなサウンドと、畳みかけるような展開は聴く人を飽きさせないのはもちろん、テンションを120％に上昇させるような楽曲となっており、Snow Manの新境地ともいえる、挑戦的な1曲。

またSnow Man公式YouTubeチャンネルでは、Music Videoも公開された。

300を超える照明に囲まれたメタリック感のあるセットからは無機質な印象を彷彿させる一方で、総勢30名のダンサーとひとつで力強くパフォーマンスするSnow Manのメンバーからは、自らの意思で常に限界を突破していきたい、というメッセージを感じることができる。