ÊÆ¹ñ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¦NBA¸øÇ§¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Á¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é°ÍÍê¤¬Æü¡¹»¦Åþ¤¹¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÄÂ¼Âç¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡£Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¼Ò¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê10¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HUBLOT¡¢FENDI¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Ê¥¤¥¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä°ìÎ®¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¤¤¤Þ¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤«¤é¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²è²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢¤È¤¤¤¦¡È¸ØÄ¥¤·¤¿»÷´é³¨¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¤È¤¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÁ¤¤¤¿Êý¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¸¶²è¤ò¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¨¡¨¡¡×
¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤±¤Ã¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï²¿¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤Ï¼êÉÁ¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀèÆü¤Ï¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤¬90ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¿·´©¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡¡Ì¤ÍèÀ¤Âå¤¬µ±¤¯¥ß¥ï¤Á¤ã¤Þ¸ì¤ê20¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¡¢É½»æ¤Î¡ÖÈþÎØÌÀ¹¨14ºÐ¤Î¾ÓÁü²è¡×¤ÈÁÞ³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£ÈþÎØ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¡È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡É¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
ÈþÎØ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î½é½Ü¡£²°³°¤ò¾¯¤·Êâ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç³Û¤«¤é´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÆüº¹¤·¤Î²¼¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏÈþÎØ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÈþÎØ¤µ¤ó¤Ï¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¾ÓÁü²è¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤«¤é¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ·ºÍ¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Í¡×
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Èþ¤ò¶Ë¤á¤¿Îï¿Í¤«¤é¤Î»¿¼¤Ë¿´¿Ì¤¨¤¿¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¨¡¨¡¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÌöÆ°´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¡È¼ã¤Å·ºÍ²è²È¡É¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤Î¤´Î¾¿Æ¡¢ÅÄÂ¼¸µ¿®¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡¦¹¬Âå¤µ¤ó¡Ê72¡ËÉ×ºÊ¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Æ±¤¸¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç½éÎø¤ÎÁê¼êÆ±»Î¡£¤¤¤Þ¤âÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç83Ç¯9·î10Æü¤ËÅÄÂ¼Âç¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸µ¿®¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂç¤Ï¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤«¤é·»¤ÈÆ±¤¸¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¡£ÂÇ·â¤â´ïÍÑ¤Ç¡¢5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤Ï¡ØÌ´¤ÏNBAÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ù¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥óÁª¼ê¤äÌ¡²è¤Î¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±°ì¿§¤ÎÀ¸³è¡£¹â¹»¤Ï¶¯¹ë¡¦È¬²¦»Ò¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¼ç¾¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«³¨¤ÎÆ»¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤Ï¡×
¹¬Âå¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿Ì¡²è¥Î¡¼¥È¤À¡£
¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ì¡²è¤ÎÌÏ¼Ì¤«¤é¡¢¼¡Âè¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏ¢ºÜ¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Æ¡Øº£½µ¹æ¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍî½ñ¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
Åö»þ¤ÎÅÄÂ¼²È¤Ç¤Ï¡ÈÊÉ¤ÎÍî½ñ¤¡É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ì¥è¥ó¤ÇÊÉ²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÝ°é±à¤Î¤³¤í¡Ø¹¥¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤ËÉÁ¤¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¹¬Âå¤µ¤ó¡Ë
¥Ð¥¹¥±¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Î³ØÀ¸À¸³è¤â½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Éô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÍî½ñ¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤ä¤À¤È¡×
¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ú¥ó¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢³¨¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò°ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È·è°Õ¡¢ÀìÌç³Ø¹»·¬Âô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¹¬Âå¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤â»ö¸åÊó¹ð¡£¾ï¤Ë¡Ø¤½¤ì°Ê¾åÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤âÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
µÞ¤¤¤ÇÈþ½Ñ¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»î¸³ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤ÏÊä·çÏÈ¤Î44ÈÖ¡£¤À¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç·«¤ê¾å¤²¹ç³Ê¤ò¤Ï¤¿¤¹¡£
¡ÖÆþ³Ø¤·¤¿¤é¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤¬Íî½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ì´¤òÊú¤¯¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢Ç°´ê¤Î´Ä¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èþ½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼þ²óÃÙ¤ì¤Î¾õÂÖ¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±ÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Àº¿ÀÎÏ¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡¢ÆóÅÙ¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼ø¶È¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î²ÝÂê¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯À¸¤ÎÁ°´ü¤Ç¼óÀÊ¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¤«¤é¤Ï¹¹ð¤òÀì¹¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¹¹ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
Â´¶È¸å¤Ï±ï¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑÉÊ¤ò°·¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½¢¿¦¡£¹â¹»»þÂå¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ÎËÍ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤ÆÄÁ¤·¤¤¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤¤¤È¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥í¥´À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤í¡¢²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¤¬bj¥ê¡¼¥°¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£µÇ°¤ËÁª¼ê¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¼ÒÆâ¤ÇÂçÉ¾È½¤Ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÉÁ¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¿Í¡Ù¤Ê¤Î¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¿®Ç°¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿»÷´é³¨¶µ¼¼¤Ë¡¢½µËö¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶µ¼¼¤ÎºÇ½ª¶¥µ»²ñ¤Ç¤Ï2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¯¤Æ¡×
Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤òÍÜ¤¦¤Ë¤Ï¡¢½µËö¤À¤±¤Ç¤Ï½¤Îý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËËá¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¨¡¨¡¡£¤½¤¦ÄË´¶¤·¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿´ë¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¦¤ò1Ç¯8¥«·î¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢27ºÐ¤Ç»÷´é³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡ÈÀÐ¤Î¾å¤Ë¤â»°Ç¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤¹¤°¼¤á¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¤Âå¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Î·è°Õ¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¼ñÌ£¤Ç¥Ð¥¹¥±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤³¤½¡¢²¿¤è¤ê»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡×
³¨¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Å·¤«¤é¤Î¤ª¹ð¤²¤À¤È¹Í¤¨¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Ð¥¹¥±¤âÉõ°õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»÷´é³¨À©ºî²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£7Ç¯´Ö¤Ç3Ëü¿Í¤â¤Î»÷´é³¨¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹Äº¤Ï¡Ö»÷´é³¨³¦¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¡£½é½Ð¾ì¤Î2013Ç¯¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¤Ï10°Ì¡¢2015Ç¯¡ÊÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥µ¥ó¥À¥¹¥¡¼¡Ë¤Ï4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2016Ç¯¤Î¡ÖISCA¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢À¤³¦Âç²ñ¡×¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏÄ¾Á°¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥Ô¥«¥½¤Î¥¥å¥Ó¥º¥à¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÂçÃÀ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡£ÌýÀ¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤¿åÌÌ©¤Ê¼êÉÁ¤É½¸½¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¸«»öÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¿¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¹ñ¤·¤ÆÆü¾ï¤ËÌá¤ë¤È¡¢¡Ø°ÊÁ°¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸½¾õ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
2017Ç¯¤ËÂà¿¦¤·¡¢2018Ç¯¤ËÆÈÎ©¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö»÷´é³¨¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¡¢²áµî¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢»÷´é³¨À¤³¦°ì¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ±¤«¤·¤¤±ÉÍÀ¤Þ¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÊÒ¶ù¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë·é¤¯¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÆüÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢Åö»þNBA¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë¼ÒÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢NBA¸øÇ§¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸ª½ñ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
NBA¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤â¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Ä¾ÀÜÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤ò¸Ø¤ëµþÅÔ¤Î½ñ²èÀìÌçÅ¹¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ²è¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤ÎÍ»¹ç¤â¼Â¸½¡£¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¤¢¤ëÁý¾å»û¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î²è²È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Âç¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¹¬Âå¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÁý¾å»û¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÉ×¤ÎÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡Ä¡×
Éã¡¦¸µ¿®¤µ¤ó¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÆñÉÂ¡ÖÆÃÈ¯À´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì»þ¤Ï¾ï¤Ë»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÆµÛ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤Î´Ø·¸¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç¤Î³¤³°¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎºÝ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¡×
¹¬Âå¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¸µ¿®¤µ¤ó¡£À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÅÄÂ¼Âç¤Î³¨¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Áý¾å»û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿³¨¤¬ÁÞ³¨¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Î¿·¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¾Ï¡ÖÌ´¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤ÊÌ´¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì´¤ò¸«¤ë¤Î¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÃ¯¤«¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ´¤â¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Õ
ËÜÅö¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì¸«±ó²ó¤ê¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤¤Þ¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÎØ¤µ¤ó¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤´¼«Âð¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÈþ½ÑºîÉÊ¤òÁ°¤Ë¡ÈÈþ°Õ¼±¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´ð½à¤òÂ¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡×
ÊÌ¤ìºÝ¡¢ÈþÎØ¤µ¤ó¤ÏÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¸¼´Ø¤Þ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥ß¥ó¥°¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈþÎØ¤µ¤ó¤Ï¤¤é¤¤éÀ±¤Î¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¥Ò¥é¥Ò¥é¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÇËÍ¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ë¡ª¡Ù¤È¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Èµ±¤¯Ì¤Íè¡É¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÈþÎØ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤È¡¢
¡Ö¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌòÌÜ¤À¤«¤é¨¡¨¡¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÅÄÂ¼Âç¤ÎºîÉÊ¤¬Êü¤Äµ±¤¤¬¡¢º£Æü¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
