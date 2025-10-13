À¤Î¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤âÀä»¿¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÅÄÂ¼Âç¡¡ÈôÌö¤«¤Ê¤¨¤¿¡È¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¡É¤Ø¤Î¡ÖÌµËÅ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×
¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÈþÎØÌÀ¹¨¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÅÄÂ¼Âç¡¡ÌµÌ¾¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤«¤éÂ³¤¯
2020Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¤Î30ºÐµÇ°ÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼Âç¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡£ÊÆ¹ñ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¦NBA¸øÇ§¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Á¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é°ÍÍê¤¬Æü¡¹»¦Åþ¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HUBLOT¡¢FENDI¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Ê¥¤¥¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä°ìÎ®¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
9·î14Æü¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¼Ò¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÀè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Î½Ð¾ìÁª¼ê10¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢¹â¤µ2m¡¦Éý7m¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥É¥¤¥ÄËÜ¼Ò¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î!? ¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´°÷¤¬´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼êÁ°¤ß¤½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿10¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î1¿Í¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢6Æü¸å¤Ë½÷»Ò¼·¼ï¶¥µ»¤Ç¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Û¡¼¥ëÁª¼ê¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î³¨¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ä¡¢¶ÚÆù¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎËÜ¼Ò¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤ËÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¾þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«¤é¤¬¡Ö¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌµËÅ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑÉÊ¤ò°·¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¤½¤Î¸å»÷´é³¨À©ºî²ñ¼Ò¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2018Ç¯1·î¡£ÆÈÎ©Á°¤Ë¡È»÷´é³¨¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖISCA¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢À¤³¦Âç²ñ¡×¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¸«»öÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬ÌÂ¤ï¤ºÄê¤á¤¿ÌÜÉ¸¤¬¡¢NBA¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¥Ù¥¹¥È8¡¢°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¤È¡¢¿Í¤òÉÁ¤¯À¤³¦°ì¤Îµ»½Ñ¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¤¬NBA¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£ÂçÃÀ¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤ë¡£
¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ2¥«·î¸å¤Î3·î¤¬»°ÌÚÃ«¹À»Ë¼ÒÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç´ë¶È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë¤È¤Þ¤ï¤ê¤¬²²¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤µ¤¨¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤ÎÍ£°ì¤ÎÉð´ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¡×
NBA¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼»á¤È»°ÌÚÃ«¼ÒÄ¹¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È»°ÌÚÃ«¼ÒÄ¹¤¬Ä¾¡¹¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢NBA¸øÇ§¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸ª½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢NBA¤Î»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢À¤³¦°ì¤Ç¶Ë¤á¤¿¿ÍÊª¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤ÆÉÁ¤¯¼êË¡¤Ï»ÈÍÑNG¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡£¤½¤³¤«¤é1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
NBA¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤Æ°Ê¹ß¡¢SNS¤Ë³¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ë¡ÖÅÄÂ¼Âç¤Î¾®¤µ¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍÌ¾¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´Õ¾Þ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¡ÈÀïÆ®ÎÏ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ë¤È¤¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿NBA¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î³¨¤Ë¡Ô¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£È¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¹âµéÅ¹¤Ç¾Æ¤Æù¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÌ¾Á°¤òÇä¤ë¡ÉÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆËÜµ¤¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÌ¤ìºÝ¡¢Éð°æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Çú²»¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉð°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡Ø¤ªÁ°¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ½¸¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Éð°æ¤È¤Ï¤¤¤Þ¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÈ¯¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈBTS¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ê28¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬1½µ´Ö¤Ç11Ëü¿Í¤âµÞÁý¡£Èà¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬SNS¤ËËÍ¤Î³¨¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
³¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¡£
¡ÖNBA¤Î¥¹¥¿¡¼¡È¥·¥ã¥Ã¥¯¡É¤³¤È¡¢¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÈà¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËÜ¿Í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¯¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÁª¼ê¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá·à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ã¥¯¤«¤éÄÉÅé¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êËÍ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡ØÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤±¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È³Î¿®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆÍ¤¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¹¤¯ÃÎ¤ì¤ï¤¿¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÇº¤ß¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÌÙ¤±ÏÃ¡É¤ÎÎà¤¬ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ÈÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÁÏ¶È100Ç¯¡¢4ÂåÂ³¤¯µþÅÔ¤Î½ñ²èÀìÌçÅ¹¡¦¾¾ËÜ¾¾±ÉÆ²¤Î¾¾ËÜ·òÆóÏº¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÀã½®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÅÈþ½ÑÉÊ¤È¡È100Ç¯Àè¤Þ¤Ç»Ä¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ëÈþ½ÑÉÊ¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¦Èþ½Ñ¾¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î®¹Ô¤Î¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Í§¿Í¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÊ¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅÄÂ¼Âç¤ÎºîÉÊ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÆÉÊ¤Î¤¢¤ë³¨¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£
Èà¤Î²èÉ÷¤ËÆüËÜ²è¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢100Ç¯»Ä¤ëºîÉÊ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
±ê¡¢¿å¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÆ°Êª¡¢¤´¿ÀÌÚ¡Ä¡Ä¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤Ó¡ÖÅÄÂ¼Âç¤Î¿·¶ÃÏ¡×¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é7Ç¯¸å¡¢2025Ç¯½Õ¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¤¢¤ëÁý¾å»û¤ÇÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Á´30ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÍèµÒ¼Ô¿ô¤Ï1Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼¼Ä®»þÂå¤«¤é600Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÁý¾å»û¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î²è²È¤È¤·¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³¨¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¨¡¨¡¡£¼êÅÏ¤·¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î»þ´Ö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
·ë²Ì¡¢Áí³Û3ÀéËü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³¨¤¬¡¢4Æü´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¡£¸ÄÅ¸¤Î³«ºÅ¤Ë¤Þ¤µ¤ËÅìËÛÀ¾Áö¤·¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¼¼Ä®³¨²è¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¡ØÅÄÂ¼Âç¤ÎÀÐ¤Î³¨¡Ù¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¹ØÆþ¤òÂ¨·è¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌÜ¤Ë¶¸¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¸Å¤¯¤«¤é¡Ø³¨¤Ï¿Í¤Ê¤ê¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤â¤Ä¿Í²û¤Ã¤³¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î³¨¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
Áý¾å»û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿³¨¤¬ÁÞ³¨¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡¡Ì¤ÍèÀ¤Âå¤¬µ±¤¯¥ß¥ï¤Á¤ã¤Þ¸ì¤ê20¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡£¤³¤ÎËÜ¤ÎÉ½»æ¡Ö14ºÐ¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´°À®¤·¤¿³¨¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÈþÎØ¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ·ºÍ¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Í¡×
¥Ú¥ó1ËÜ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¼ã¤Å·ºÍ²è²È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£