マンチェスター・シティ藤野あおばが決勝ゴール、後半41分に右足で決めた

イングランド女子1部ウィメンズ・スーパーリーグの第6節が現地時間10月12日に行われた。

マンチェスター・シティとリバプールの対戦はアウェーのシティが2-1で勝利。決勝ゴールを決めたのはFW藤野あおばだった。

ホームのリバプールではMF長野風花が先発し、シティから期限付き移籍中のDF清水梨紗がベンチスタートとなった。一方、シティはGK山下杏也加、MF長谷川唯、藤野の3人がスターティングイレブンに名を連ねた。

後半7分にリバプールが先制、同19分にシティが追いつく試合展開のなかで迎えた終了間際の同41分だった。シティは最終ラインからパスをつないで右サイドから攻撃を仕掛けると、途中出場のMFシドニー・ローマンから丁寧なパスを受けた藤野がペナルティーエリア内へ侵入。右足を思い切りよく振り抜くと、シュートはGKの股下を抜いてゴールネットを揺らした。

藤野の鮮やかな決勝点についてリーグ公式Xがハイライト動画を公開すると、ファンからも「ファンタスティック」「凄まじく成長してる」「値千金のゴール」といたコメントが寄せられた。藤野はこれで今季2得点目となった。

敵地で白星を手にしたシティは開幕戦を落としてから5連勝で首位チェルシーに次ぐ2位に。一方で、敗れたリバプールは5連敗（1試合未消化）で12チーム中11位に沈んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）