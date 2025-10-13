ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡È¼«Âð¥¬¥µÆþ¤ì¡ÉÊóÆ»¤ÎÇÈÌæ¤Èº£¸å¡ÄÄ¾¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¹Ò¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼¡¡¹¥¥ã¥ó¥»¥ë
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬10·î11Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ë¤¬¡¢8·î20Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¡¢º£¸å¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¼«Âð¤ÏÎø¿Í¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤È¤Î¡È°¦¤ÎÁã¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂçËã½ê»ý¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¡¢ÊÝ¼á¸å¤â¹¤¬¤ëÇÈÌæ¡Ä¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤à"°ò¤Å¤ë¼°ÂáÊá"¤Ë·ÝÇ½³¦¤ÏÀï¡¹¶²¡¹
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¬¥µÆþ¤ì¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ä»ÈÍÑ´ï¶ñ¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÂáÊá¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥¬¥µÆþ¤ì¤¬¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥È¥ê¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ÎÆâÄåÄ´ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤Æ¥¬¥¶Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤«¡¢Ç¢¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢Â¨ÂáÊá¤È¤Ê¤ë¡£Ã¯¤âÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢È¿±þ¤¬½Ð¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¸µ·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¸µ·º»ö¤Î¹âÌî¤¢¤Ä¤·»á¤â11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÔÌôÊªÁÜºº¤ÎÂç¸¶Â§¤Ï¡¢
¡¡°ãË¡ÌôÊª¤ò½Ð¤¹¤«
¡¡Ç¢¸¡ººÍÛÀ¤ò¤À¤¹
¡¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ã¡¢
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁÜººÂ¦¤ÎÉé¤±
¡¡·ÝÇ½¿ÍÅù¤ÎÁÜºº¤ÏÁêÅö´ü´ÖÆâÄå¤·¤¿¾å¤ÇÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¬¥µ¤òÂÇ¤Ä
¡¡8·î¤Î¥¬¥µ¤ÇÌôÊª½Ð¤¿¤ê¡¢Ç¢¸¡ººÍÛÀ¤Ê¤é´ðËÜ¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¡£
¡¡ÂáÊá¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é²¿¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÇÔ¥¬¥µ¡£¡Õ
¡¡¹âÌî»á¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ô¤Ç¡¢1ÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢Áê¼êÊý¤â·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤ËÁÜºº·ÑÂ³¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¡£¡Õ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¬¥µÆþ¤ì¤Î2Æü¸å¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÏ¹Ò¤·¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É¤ò¼þÍ·¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿9·î19Æü¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡×¡¢9·î25Æü¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡¢10·î6Æü¤Î¡ÖÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö10·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬½¸¤Þ¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É²¿¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡ÌôÊª»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¼ÂÏÃ»ïÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤¬ÅÏ¹Ò¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·°ìÈÌÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¡ÉÌôÈ´¤¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤ËÂÐ¤·¡¢À¤´Ö¤«¤é¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ìÊý¤ÎÊÆÁÒ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖÄã¿ñ±Õ°µ¾É¸õ·²¡×¡¢¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¹øÄË¾ÉµÚ¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÎÄ´¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¿È¤Î¾å¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¶áÇ¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£