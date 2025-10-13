¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡ÖÍÞ¤¨¡×µ¯ÍÑ¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¡ÄPS¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«°ìËõ¤ÎÉÔ°Â
¡Ú¸¢Æ£Çî¤Î¡ÖËÛÊü¼çµÁ¡×¡Û
¡Ú¸¢Æ£Çî¤Î¡ÖËÛÊü¼çµÁ¡×¡Ûµð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤òÌÂ¤ï¤»¤ëÊÑ²½µå¤È¤¤¤¦¡ÈËãÌô¡É¡Ä10Ç¯Áá¤¤¡£³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¾¡Éé¤Ç¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¡¡¸«°ã¤¨¤¿¡¢¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢ÅÐÈÄ3»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£³«ËëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Î¾ã¤Ç10»î¹ç¡Ê1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¡Ë¤ËÅê¤²¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¡¢µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÉ½¾ð¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ï½Ð¤·¤ÆÅöÁ³¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿°Ê¾å¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£160¥¥íÄ¶¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµå°Ò¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÀ©µåÎÏ¡Ä¡Ä1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¶¯ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ç¤â¤½¤¦¤½¤¦ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¡Ö²¿½½Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´í¤¦¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¡Ö¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼ÃÂÀ¸¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ5Ç¯´Ö¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤¬¥³¡¼¥Á»þÂå¤«¤é¿µ½Å¤Ë¿µ½Å¤ò´ü¤·¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤äµå¿ô¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ª¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÇÚ¡¢Æ±¤¸¹âÂ´¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÇ¯¡¹¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£ÆþÃÄ5Ç¯ÌÜ¤Î2017Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÎ¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¸«¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¶»ÈÄ¤Î¸ü¤µ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÇØ¶Ú¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡¡»ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²Ë¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÀþ¤¬ºÙ¤¤¡£
¡¡»ä¤Ïº£Ç¯3·î¤Î¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÆüËÜ³«ËëÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë¡Ú7·î¤Þ¤Ç¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ëü¡¹ºÐ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Û¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¯¡¢5·î¤Ë±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ÆÎ¥Ã¦¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍ½ÁÛ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤é¤Þ¤ºÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²£ÉÍ´ÆÆÄ»þÂå¡¢ÍÞ¤¨¤Î¡ÈÂçËâ¿À¡Éº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤Ë5Ï¢Åê¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢¡Ö5Ï¢Åê¡©¡¡Åê¤²¤µ¤»¤ë´ÆÆÄ¤â¡¢Åê¤²¤¿¤ª¤Þ¤¨¤â¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢5Ï¢Åê¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âÏ¢Åê¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡1¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¹¥Åê¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Ï¢Åê¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£»ä¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸¢Æ£Çî¡¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë