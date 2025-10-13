¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÇò²Ï»í¿¥Ìò¤ËÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê8¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤¬±é¤¸¤ëÇò²Ï»í¿¥¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤¬±é¤¸¤ëÇò²Ï»í¿¥¤Ï¡¢µ¬Î§¤ÈÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¾®³Ø¹»¤ÎÊÝ¸î¼ÔÁÈ¿¥¡ÖÌøÏÂ²ñ¡×²ñ·×¡£¹ÈÇò½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£É×¤âÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¡£
