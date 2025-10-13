¹áÀî¾ÈÇ·¤ÎÊì¡¦ÉÍÌÚÌÊ»Ò¡¢90ºÐÌÜÁ°¤Ç¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ø¡¡ÊõÄÍÌ¼Ìò¥È¥Ã¥×¤«¤éÇÈÍðËü¾æ¿ÍÀ¸¡¡²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÌÚÌÊ»Ò¡Ê89¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÍÌÚ¤Ï¡¢18ºÐ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·Ì¼Ìò¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¡£ºÇ¶á¡Ö½ª³è¡×¤Ç°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÉÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇÈßÑËü¾æ¡£ÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¸å¡¢ÉñÂæ¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤À¤Ã¤¿»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¡£·ëº§¤·¤ÆÂ©»Ò¤Î¾ÈÇ·¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³É×¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤3Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£Â©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢É¬»à¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥±Àè¤Ç¤ÏÃî¤Ð¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ð¤¦ÉÍ¡£ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ï¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬46ºÐ¤Ç¡¢Â¹¤È¶¦¤Ë²ÎÉñ´ì³¦Æþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¡£¸µÉ×¤È40¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2Ç¯Á°¡¢»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¤¬83ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°äÉÊ¤ÎÃæ¤ËÉÍ¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¡£º£Æü¤ÏÉÍ¤¬²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Ê90Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
