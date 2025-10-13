みひろ、蒼井そら＆麻美ゆまと“レジェンド”3ショット「新しいエロティックのジャンルが…」 反響相次ぐ「まぶしすぎる！」
タレントのみひろ（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。ともに一時代を築いた“レジェンド”蒼井そら（44）、麻美ゆま（38）との3ショットを公開した。
【写真】変わらない！みひろ、蒼井そら＆麻美ゆまと“レジェンド”3ショット
みひろは「そらちゃん・ゆまちんと。「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」『オドぜひハードコア男子校の呪縛2』。人生初の体験をしました！新しいエロティックのジャンルが生まれたよ。マスカッツメンバー、とても落ち着く！初めての志村さんの番組出演で、とてつもなく緊張してたけど、その時のカメラマンさんが、マスカッツでずっと一緒だったカメラマンAさんだった時くらい、落ち着く」と記した。
ファンからは「まぶしすぎる！」「いつまで経ってもかわいいです！」「ステキな年齢の重ね方」などといった感想が相次いで寄せられている。
中京テレビ制作(日本テレビ系列)「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」の配信限定スピンオフ第2弾を、DMM TVで独占配信。配信限定スピンオフ第2弾となる今回も「男子校の呪縛」と称し、地上波では波紋を呼びそうなオドぜひのハードコア版としてリミッターをはずして届ける。今回も特別アシスタントには、かつてオードリーとレギュラー番組で共演していた「アジアの女神」こと蒼井そらを迎え、公序良俗のストッパーを外した極上のバラエティー番組を届けていく。
■第一話 【官能小説逆再生朗読会・シングル部門】
ゲストタレント：みひろ・麻美ゆま
名物ぜひらー・石黒さんが提案したのが「官能小説を逆再生で読んで、それを更に逆再生すれば、官能小説朗読会が開催できるはず！」という法の目をかいくぐるかのような手法。この記念すべき朗読会に、蒼井さんとともに一時代を築いたレジェンド女優のみひろと麻美ゆまが参加し、魂を揺さぶる朗読会が実現！
■第二話 【官能小説逆再生朗読会・男女ペア部門】
ゲストタレント：みひろ・麻美ゆま
第一話ではレジェンド女優たちが1人で官能小説逆再生朗読会に挑戦してもらったが、第二話はオードリーと石黒さんも参加し「カラミ」が実現！より官能的な愛のささやきを逆再生で朗読し、男性と女性の生々しくも艶やかで文学的なカラミに挑戦！誰と誰がカラむのか？誰と誰がより官能的に朗読できるのか？劇的空間が、体の芯にぶっ刺さる！？
