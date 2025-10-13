¡Ö¥ª¥¤¥ë¤Þ¤¤¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤ò¡Ä¡×¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÇÀº»»µ¡¤Ê¤ÉÇ³¤ä¤µ¤ì¤ë¡¡49ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚ»Ô
¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Àº»»µ¡¤Ê¤É¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç49ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¸üÌÚ»Ô°°Ä®¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç¡Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Þ¤¤¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿Àº»»µ¡¤ÈÊ¬ÅÅÈ×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤ÎÃæÂ¼¿¿¼£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤ò´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤¬»ß¤á¤Æ¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£