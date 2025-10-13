¡Ö²òÂÎ¼ÖÎ¾¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Ãæ¸Å¼ÖÇäÇã¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞÉßÃÏÆâ¤Ç²ÐºÒ¡¡¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤äÉôÉÊ¤¬Ç³¤¨¤ë¡Ô¿·³ã¡Õ
13Æü¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶èÅç¸«Ä®¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ÎÇäÇã¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Å¹ÊÞ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤äÉôÉÊ¤¬Ç³¤¨¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤Ë¡Ö²òÂÎ¼ÖÎ¾¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ¶èÅç¸«Ä®¤ÎTMC¥ïー¥ë¥É¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢·úÊª¤Ë¤Ï½¾¶È°÷4¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÈòÆñ¤·¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÏÌó30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£