¡Ú²èÁü¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤
ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÊ¹¤¯¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÂ®¤¹¤®¤ÆÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»À¼ÊÑ²½¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÈ¯²»¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¼«Á³¤Ë»È¤¦ÊÑ²½¤òÊ¹¤Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²»À¼ÊÑ²½¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»¨²»¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¯¥ê¥¢¤Ë¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢È¼¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼ËàÎ¤»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø5¤Ä¤Î²»À¼ÊÑ²½¤ò´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª¡¡7Æü´Ö¤Ç±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤ëËÜ¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦°ìÉô²þÊÑ¤·¡¢¤½¤Î¥¥Û¥ó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤Ê¤Î¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡©
ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î±ÑÊ¸¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÈ¯²»¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØBetter to get it out of the way¡Ù
¤µ¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯²»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¥Ù¥¿¡¼ ¥È¥¥ ¥²¥Ã¥È ¥¤¥Ã¥È ¥¢¥¦¥È ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¦¥§¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ÎÈ¯²»¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¥Ù¥é¥é ¥²¥ê¥À¥¦¥é ¥¦¥§¥¤¡×
¤Ç¤¹¡ÊËÜµ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ÜºÙ²òÀâ¤ò·ÇºÜ¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î±ÑÊ¸¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖDid you get a lot of water while you were out?¡×
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¸¥å ¥²¥Ã¥È ¥¢ ¥í¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Û¥ï¥¤¥ë¡¡¥æ¡¼ ¥ï¡¼ ¥¢¥¦¥È¡© ¡×¤ÈÆÉ¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¥Ç¥£¥¸¥ã ¥²¥é¥é¥í ¥ï¥é¡¼ ¥ï¥¤¥ë ¥ä ¥ï¥é¥¦¡©¡×
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊËÜµ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ÜºÙ²òÀâ¤ò·ÇºÜ¡Ë¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î±ÑÊ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÃ±¸ì¤Î¤ß¤ÎÈ¯²»¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Î±Ñ²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÃ±¸ì¤ÎÈ¯²»¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤Ê¤Î¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡Ö²»¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²»¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³
±Ñ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤ËÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¸ì¤ÈÃ±¸ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤Ë²»¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î²»¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤ê¡¢¼å¤¯È¯²»¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤òÀìÌçÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö²»À¼ÊÑ²½¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²»À¼ÊÑ²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ï¡¢²»¤Î¤È¤é¤¨Êý¤ä¥ê¥º¥à¤Îºî¤êÊý¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡ÖÀûÎ§¡×¤ò»ý¤Ä¸À¸ì¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢¥â¡¼¥é¡ÊÇï¡Ë¤ò´ðËÜÃ±°Ì¤È¤¹¤ë¸À¸ì¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²»¤¬´ðËÜÅª¤Ë°ìÄê¤Î»þ´ÖÅªÄ¹¤µ¤ò»ý¤Ä¡ÖÇï¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¡¦¤ó¡¦¤Ë¡¦¤Á¡¦¤Ï¡×
¾åµ¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¥â¡¼¥é¡ÊÇï¡Ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥³¡¦¥ó¡¦¥Ë¡¦¥Á¡¦¥ï¡×¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸Ä¹¤µ¤ÇÈ¯²»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤¬¡Ö¥«¥Á¡¢¥«¥Á¡¢¥«¥Á¡×¤ÈÅù´Ö³Ö¤Ç²»¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²»¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¤¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥â¡¼¥é¤ÎÅù»þÀ¡×¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤Ã±¸ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²»¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇï¡×¤ÎÄ¹¤µ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¤È¤Æ¤âÃ±Ä´¤ÇÊ¿Ã³¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢±Ñ¸ì¤Ï¡ÖStress-timed language¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶¯Àª¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ë¸À¸ì¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¸ì¤äÊ¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¶¯¤¯¡¢Ä¹¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈ¯²»¤µ¤ì¤ë²»¡Ê¶¯Àª²»¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¼å¤¯¡¢Ã»¤¯¡¢Û£Ëæ¤ËÈ¯²»¤µ¤ì¤ë²»¡Ê¼åÀª²»¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬¸ò¸ß¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬Ì¿¡×¤Î¸À¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ëÏÃ¼Ô¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ò¡Ö¥³¥Ë¡¼¥Á¥ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤òÄ¹¤¯¶¯¤¯È¯À¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯²»¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¸À¸ìÅª¤Ë°ã¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾ðÊóÅÁÃ£¤Î¸úÎ¨²½¡×¤¬¥«¥®
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥º¥à¤ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¡Ö²»À¼ÊÑ²½¡×¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸À¸ì¤Îµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¼ê¤Ø¡¢Àµ³Î¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾ðÊóÅÁÃ£¤Î¸úÎ¨²½¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤È¤¡¢Ç¾¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤Ï«ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯²»¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¼è¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¾¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ±¸ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»Àá¤ò¡¢Æ±¤¸¶¯¤µ¡¢Æ±¤¸Ä¹¤µ¤ÇÃúÇ«¤ËÈ¯²»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢Âç¤¤ÊÏ«ÎÏ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÏ«ÎÏ¡×¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¡×¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ðÊó¡×¤ò²»¤Î¶¯¼å¤ÇÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÁª¤Ó¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¶¯¤¯¡¢Âç»ö¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼å¤¯¡×È¯²»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢±Ñ¸ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¡Ê¶¯Àª¡Ë¸À¸ì¤Ç¤¢¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾ðÊóÅÁÃ£¤Î¸úÎ¨²½¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»À¼ÊÑ²½¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨²½¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢²»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡ÊÎã¡§get up¢ª¥²¥é¥Ã¥×¡Ë¡¢¾Ã¤¨¤¿¤ê¡ÊÎã¡§and¤Îd¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ë¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡ÊÎã¡§did you¢ª¥Ç¥£¥¸¥å¡¼¡Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ë¼å¤¯È¯²»¤µ¤ì¤¿¤ê¡ÊÎã¡§for¢ª¥Õ¥¡¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Î²»À¼ÊÑ²½¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¤¿¤Ã¤¿5¤Ä¡£¤³¤Î5¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨Êý¡×¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²òÀâ
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î5¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ë¥¹¥Ã¤È¤ï¤«¤ê¡¢¡ÖÂÎ´¶¡×¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬¤Ä¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¤Ò¤Ã¤Ä¤Ãî¡×¡ÊÏ¢·ë¡Ë
Ã±¸ì¤ÈÃ±¸ì¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ï¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¿¤¬¤ë¡Ö¤Ò¤Ã¤Ä¤Ãî¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐCome on.¤¬¡Ö¥«¥à ¥ª¥ó¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥«¥â¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¸ì¤ÎºÇ¸å¤Î»Ò²»¤È¼¡¤ÎÃ±¸ì¤ÎºÇ½é¤ÎÊì²»¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¸ÀÍÕÆ±»Î¤¬¡Ö¤Ò¤Ã¤Ä¤Ãî¡×¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÖÊÑ¿È¥â¡¼¥É¡×¡ÊÆ±²½¡Ë
²»¤È²»¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤¦¤È¤¡¢¸ý¤ÎÆ°¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²»¤¬ÊÌ¤Î²»¤ËÊÑ¤ï¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£Don¡Çt you¤¬¡Ö¥É¥ó¥Á¥å¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öt¡× ¤È¡Öy¡×¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¡Öch¡×¤È¤¤¤¦²»¤Ë¡ÖÊÑ¿È¡×¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡¢ºÕ¤±¤¿²ñÏÃ¤Ç¡Ö²¿¤È¸À¤¦¤«¡×¤¬¡Ö²¿¤Á¤å¤¦¤«¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¡Ö¤¯¤À¤±¤¿Êª¸À¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÍð¤ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈþ¤·¤¯È¯ ²»¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
£¡Ö¥é¥ê¤êÊüÂê¡×¡Ê¥é¹Ô²½¡Ë
¡Öt¡×¤ä¡Öd¡×¤¬ÆÃÄê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¡Ör¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤Ë¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ìÆÃÍ¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢Êì²»¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿t¤Î²»¤¬¥é¹Ô¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¸½¾Ý¡£water¤¬¡Ö¥ï¥é¡¼¡×¡¢better¤¬¡Ö¥Ù¥é¡¼¡×¡¢Let it Go¤¬¡Ö¥ì¥ê¥´¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢´°Á´¤ËÊÌ¤ÎÃ±¸ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ì¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥é¥ê¤êÊüÂê¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¤¡Ö¼å¤Ã¤Á¤ó¤°¡×¡Ê¼å·Á¡Ë
±Ñ¸ì¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¶¯¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÈ¯²»¤·¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÅº¤¨Êª¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼å¤¯Ã»¤¯È¯²»¤·¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÃ±¸ì¤Ï¶¯¤¯¡¢µ¡Ç½¸ì¡Ê½õÆ° »ì¡¦Á°ÃÖ»ì¤Ê¤É¡Ë¤Ï¼å¤¯È¯²»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ can¤¬¡Ö¥«¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¯¥ó¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥±¥ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ó¡×¡¢to¤¬¡Ö¥È¥¥¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¿¡×¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¸¾Ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¼å¤¯È¯²»¤¹¤ë¡Ö¼å¤Ã¤Á¤ó¤°¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¯¼å¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÎÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢É½¸½¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¥¡Ö¾Ã¤¨¤ëËâµå¡×¡ÊÃ¦Íî¡Ë
È¯²»¤·¤Å¤é¤¤²»¤ä¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤¸Ä½ê¤Î²»¤¬¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¾Ã¤¨¤Æ¤· ¤Þ¤¦¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£I don¡Çt know.¤¬¡Ö¥¢¥¤ ¥É¥ó¥È ¥Î¥¦¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¢¥¤ ¥À ¥Î¥¦¡× ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öt¡×¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤ëËâµå¡×¤Î¤è¤¦¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Û¤É¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÈ¯²»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ °Ê¾å¤¬²»À¼ÊÑ²½¤Î5¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
²»À¼ÊÑ²½¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È
ËÜµ»ö¤ÎºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ÖBetter to get it out of the way¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡Ö¥é¥ê¤êÊüÂê¡×¤Î²»À¼ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Better to¤Ï¥Ù¥é¥é¡¢get it¤Ï¥²¥ê¥Ã¡¢out of¥¢¥¦¥é¥ô¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¡£¤µ¤é¤Ëit¤Ît¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥é¥é ¥²¥ê¥À¥¦¥é ¥¦¥§¥¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖDid you get a lot of water while you were out?¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Did you¤¬¥Ç¥£¥¸¥ã¡¢get a lot of water¤¬¥²¥é¥é¥í¥ï¥é¡¼¡¢while you were out¤ÏÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¥¤¥ë¥ä¥ï¥é¥¦¤È¡¢¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¸¥ã ¥²¥é¥é¥í ¥ï¥é¡¼ ¥ï¥¤¥ë ¥ä ¥ï¥é¥¦¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²»À¼ÊÑ²½¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¤Î²»¤¬ ¡ÖÁá¤¯¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²»¤¬Èô¤ó¤Ç¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê£»¨¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë±Ñ¸ì¤Î²»¤â¡¢¤³¤ì¤é¤¿¤Ã¤¿5¤Ä¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
