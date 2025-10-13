全日本プロレスは１２日、旗揚げ記念日となる１０・２２後楽園ホール大会で三冠ヘビー級王者・宮原健斗が潮粼豪と初防衛戦を行うことを発表した。

潮崎は９月３０日付でプロレスリング・ノアを退団。１０・１１行田大会で「ＨＡＶＯＣ」ザイオンが予告した新メンバー「Ｘ」として電撃登場し芦野祥太郎と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦。試合は宮原が反則暴走し試合後に潮崎が三冠への挑戦を要求。宮原が受諾していた。これを受けＰＷＦ本部が両者による三冠戦を承認し正式決定した。

潮崎は１３年１月から全日本に参戦し同年７月には入団した。三冠王者も獲得したが１５年９月３０日付で退団。およそ１０年ぶりの王道マットへの出戻りに宮原は激高し、ネット上でも疑問の声が噴出していう。渦中の男は、１０・１４新木場大会に緊急参戦が決定。ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎と組んで宮原健斗、青柳優馬、斉藤ジュン、安齊勇馬と前哨戦で激突する。

◆１０・２２後楽園ホール大会決定済みカード

▼シングルマッチ

青柳優馬 ｖｓ 小藤将太

▼シングルマッチ

安齊勇馬 ｖｓ 井上凌

▼三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・潮粼豪

《特別参戦選手》

タロース、羆嵐、他花師、”ミスター斉藤”土井成樹、真霜拳號、佐藤光留、宮本裕向、阿部史典、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾、ザイオン、オデッセイ、野村直矢