U−20W杯のベスト4が出揃う！ フランス、アルゼンチンなどが準決勝進出…“南米対決”も実現へ
FIFA U−20ワールドカップチリ2025・準々決勝が11日と12日に行われた。
ナイジェリア代表を下して準々決勝に進んだアルゼンチン代表は、メキシコ代表と対戦。立ち上がりの9分にマヘル・カリゾの得点で先制に成功すると、56分にはマテオ・シルヴェッティがスピードを生かした抜け出しから追加点を奪う。後半アディショナルタイムにはメキシコ代表の3選手が退場する荒れた展開となったものの、2−0で勝利したアルゼンチン代表が準決勝に駒を進めた。
南アフリカ代表を破ってベスト8に駒を進めたコロンビア代表は、スペイン代表と激突。38分にネイセル・ビジャレアルのゴールでスコアを動かしたコロンビア代表だったが、56分と60分に続けて失点を喫し、5分間で逆転を許してしまう。それでも直後にビジャレアルの得点で追いつくと、89分にもビジャレアルがハットトリックを達成する勝ち越し弾をマーク。シーソーゲームを3−2で制したコロンビア代表が準々決勝を突破している。
韓国代表に勝利してベスト8に進出したモロッコ代表は、アメリカ代表と対戦。31分の先制後に一度はPKで追いつかれたものの、66分にオウンゴールで再びリードを奪い返す。さらに87分、相手守備陣のミスを起点にジェシム・ヤシンが追加点をゲット。終了間際に勝負を決める3点目を挙げ、3−1で勝利したモロッコ代表がベスト4に進んだ。
準々決勝で日本代表を撃破したフランス代表は、ノルウェー代表と激突。19分にサイモン・ブアブレが先制点を決めると、37分にもブアブレが追加点を記録。だが、83分にラスムス・ホルテンに1点を返されると、以降はノルウェー代表のパワープレーに押し込まれる時間が続く。それでも最後までリードを守りきり、フランス代表が2−1で準決勝に勝ち進んでいる。
各試合の結果と準決勝の組み合わせは以下の通り。
準々決勝の結果
▼11日開催
U−20メキシコ代表 0−2 U−20アルゼンチン代表
U−20スペイン代表 2−3 U−20コロンビア代表
▼12日開催
U−20アメリカ代表 1−3 U−20モロッコ代表
U−20ノルウェー代表 1−2 U−20フランス代表
準決勝の組み合わせ
▼15日開催
U−20アルゼンチン代表 vs U−20コロンビア代表
U−20モロッコ代表 vs U−20フランス代表
