¡Ø»ä¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù½Ð±é½÷Í¥¥¥à¡¦¥æ¥Í¡¢10·î25Æü¤ËÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½
½÷Í¥¥¥à¡¦¥æ¥Í¤¬·ëº§¤¹¤ë¡£
¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Î½êÂ°»öÌ³½êJWIDE COMPANY¤Ï¡ÖÍè¤ë10·î25Æü¡¢¥¥à¡¦¥æ¥Í¤¬À¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê±ï¤òÆÀ¤Æ¡¢É´Ç¯¤Î·À¤ê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÇÐÍ¥¤¬18ºÐ²¼ÆüËÜ¿ÍºÊ¤È¡È¥¥¹¡É
¡Ö·ëº§¼°¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·Ïº¤ª¤è¤ÓÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤òÇÛÎ¸¤·¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎË¿½ê¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¥¥à¡¦¥æ¥Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Ë¡¢²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Ïº£¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
2002Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE girl¡Ù¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¡Ø18¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¡ØÎ®¤ìÀ±¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ë¥ç¥ó: ¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¤Ç¡¢¥á¥é¥ó¹ñ·àÃÄ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê°Ìò¥½¡¦¥Ø¥é¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£Ç¯½é¤á¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¤Ç³¨ËÜºî²È¤Ç¤¢¤ê¼«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÌò¤òÇ®±é¤·¤¿¡£