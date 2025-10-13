大河「べらぼう」次回予告、2人の新キャストに視聴者沸く「一瞬の登場なのに存在感すごい」「待ってました」の声
【モデルプレス＝2025/10/13】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第39話「白河の清きに住みかね身上半減」が、12日に放送された。次回予告に2人の新キャストが登場し、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「べらぼう」“別人級”ちょんまげ姿の人気芸人
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
この日の放送では、蔦重が山東京伝／政演（古川雄大）作の3作品を『教訓読本』として売り出した。売れ行きは良かったが、ある日突然、この3作品が絶版を命じられ、蔦重と京伝は牢屋敷に連行される。その後、蔦重にはみだらなる書物を発行して風紀を乱した罪、および数々のご政道批判につき、見せしめとして前代未聞の「身上半減」の刑が下された。
本編終了後、次回第40話「尽きせぬは欲の泉」（19日放送）の予告が放送され、お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！演じる勝川春朗（のちの葛飾北斎）と、声優で俳優の津田健次郎演じる滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）の新キャストが登場。春朗は「たりらりら〜ん」、瑣吉は「なっ！」と一言を発したのみで映ったのは一瞬だったが、SNS上では「待ってました！」「ついにきた〜」「一瞬の登場なのに存在感すごい」「濃すぎる」「くっきー！の北斎めちゃくちゃ楽しみ」「津田さんのイケボが大河でも聞けるなんて」「キャスティング天才」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
