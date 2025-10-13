ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤È½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¤ÎÌÚÎµËãÀ¸¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿NHK¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Ìë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ìë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
ÌÚÎµ¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î°õ¾Ý¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁÛÁü¤ÎË¾ÃÒ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¿¹ÅÄ¤¬¡ÖÎï¤·¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤¦¡£
ÌÚÎµ¤Ï¿¹ÅÄ¤¬ºÇ½é¤«¤é¿´¤Î³«¤¤¤¿¿Í¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿¹ÅÄ¤¿¤Á¤ÏÌÚÎµ¤³¤½¡Ö1ÈÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
