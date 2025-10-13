ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é ²ñ¾ì¤ÎÀß±Ä¿Ê¤à
¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀß±Ä¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿ÎÏ»Î¤¿¤Á
¡¡12Æü¡¢ÂçÁêËÐ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÄß¤ê²°º¬¤ÎÀßÃÖºî¶È¤äÅÚÉ¶¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ëÉ¶¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹»º¤ÎÇ´ÅÚ¤ÈÅÚ¤ò»È¤¤ÅÚÉ¶ºî¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¡ÖSUMO¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¿â¤ìËë¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï15Æü¤«¤é5Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë