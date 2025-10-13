SKE48¤¬¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î17¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¡36th ¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¸ø±éÀ©ºî¡¢ ÉñÂæ½Ð±é¤Ê¤É¿·È¯É½¤âÂ³¡¹
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤¬11Æü¡¢12Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¡ÖSKE48 17th Anniversary Festival 2025¡×¤ò Niterra ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£ ¡ÖSKE48 17th Anniversary Festival 2025¡×¤Ï 9 ·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKarma¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£11Æü¤Ï¡È¥Á¡¼¥àÂÐ¹³²Î¹çÀï¡É¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö·ã¤«¤ï¡×¡Ö²Î¤¦¤Þ¡×
