板野友美20周年記念！“ともちんの香り”が楽しめるパフューム発売

板野友美さんが手がけるスキンケアブランド「peau de bébé（ポー・デ・ベベ）」が、ブランド誕生4周年＆芸能活動20周年を記念して特別な企画を発表しました。限定100本の“ともちんの香り”パフュームや、1日限定の感謝キャンペーンなど、ファン必見のスペシャルコンテンツが盛りだくさん。彼女のこだわりと想いが詰まった香りを、ぜひチェックしてみて♡

板野友美プロデュース“ともちんの香り”パフューム登場

多くのファンの「ともちんの香水を知りたい！」という声に応えて誕生したのが、今回の限定パフューム「Tomo’s ロールオン パルファム オイル」。

香水より軽やかで、ボディミストよりも上品に香る“オイルタイプのデイリーパフューム”です。

香りは2種類。華やかで愛らしい印象の「blossom」と、しっとりとした大人の魅力を引き出す「moon」。その日の気分で使い分けられる特別なラインナップになっています。

さらに各100本限定で、パッケージにはシリアルナンバー入り。世界にひとつだけの香りを手にできる、まさにプレミアムな逸品です。

Tomo’s ロールオン パルファム オイル



価格：7,300円（税込）

香り：blossom／moon

内容量：10ml

販売期間：2025年10月10日～ ※なくなり次第終了

1日限定！全品20％OFFキャンペーンも開催

「peau de bébé（ポー・デ・ベベ）」では、日頃の感謝を込めて2025年10月10日（金）限定で全品20％OFFキャンペーンを実施。

板野友美さんを長年応援してきたファンやブランド愛用者に向けた、特別な1日です。

※限定パフュームおよび定期便は割引対象外となります。

香りとともに、記憶に残る20周年を♡

デビューから20年、そして「peau de bébé」4周年という節目を迎える板野友美さん。今回の限定パフュームは、そんな彼女の想いと歩みが詰まった特別な香りです。

華やかで優しい香りに包まれて、日常をちょっぴり特別に彩ってみてはいかがでしょうか。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックしてみて♪