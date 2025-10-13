「日東駒専の中で最もネームバリューが高いと思う大学」ランキング！ 2位「駒澤大学」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
多くの学生に親しまれている日東駒専の4大学は、それぞれが個性豊かな魅力を持ち、教育方針や学生の雰囲気もさまざまです。知名度や伝統、キャンパスの雰囲気など、見る人によって印象が異なるのも興味深いところ。今回はその特色に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、日東駒専の大学に関するアンケートを実施しました。その中から、「日東駒専の中で最もネームバリューが高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「駅伝などで有名だと思うから」（30代女性／静岡県）、「色々な場所にキャンパスがあり、よく見かけるので」（40代女性／東京都）、「駅伝での優勝歴などからもスポーツ界隈でのネームバリューは高い」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「大学名だけでだれもがわかる日大というブランド力があるから」（30代女性／愛知県）、「著名な卒業生が多いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「歴史が長く学生数も膨大なマンモス校なので」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
