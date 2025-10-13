¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Æ¡ª¡×¤ÏºÇ¸å¤Î¹©É×¡Ú¥Ç¥¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ëÊýË¡¡Û
¡Ú½¬ÆÀ¥ì¥Ù¥ë¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù¡Û
¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¹»¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¸µ¹â¹»Ìîµå´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ëÊýË¡¡ªÂè7²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£³ØÆ¸Ìîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ³ØÌîµå¤Ç¤â¡ÖÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¿¶¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×°ËÆ¦¸¶ÀèÀ¸¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ã¡ÖºÇ¸å¤Î¹©É×¡×¤Ë»ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ä
³ØÆ¸Ìîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ³ØÌîµå¤Ç¤â¡ÖÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¿¶¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë³ØÆ¸Ìîµå¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯ÈóÎÏ¤ÊÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶õ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Æ¡ª¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â¹©É×¤·¤í¡ª¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¡¢Á°¸å´Ø·¸¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Îº¬µò¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¤½¤Î»Ò¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢Áê¼êÅê¼ê¤È¤½¤Î»Ò¤ÎÎÏ´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£¤À¤«¤³¤½Ã»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÂ®¤¯¿¶¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢²¾¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¸½ºß¤ÎÎÏÎÌ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤Î»þÅÀ¤«¤é¥ï¥ó¥é¥ó¥¯·Ú¤¤¤â¤Î¡Ê½Å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÂÐÀïÁê¼êÅê¼ê¤È¤ÎÁêÂÐÅª¤ÊÎÏ´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤â¤ÎÀ¨¤¯Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò·Ú¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ú¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ®¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë·Ú¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»î¹çÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î¹©É×¡×¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î¹©É×¡×¤Ë»ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îý½¬ÃÊ³¬¤«¤éÉáÃÊ¤è¤ê¤â·Ú¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î½õ¸À¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ð¥Ã¥È¤Ï1cmÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê10g·Ú¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç´¶³Ð¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ÊÃæ³Ø¢ª¹â¹»¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÁ¡ºÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£ÈóÎÏ¤Ê»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Æ¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶³Ð¤ò¤Ê¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¥Á¡¼¥à½êÍ¥Ð¥Ã¥È¤Î¥¹¥¹¥á¡ä
¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ï¿ÈÂÎ¤¬Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤ÇÇã¤¦¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Î¹Í¤¨¤ä¡¢¡Ö¤¹¤°À®Ä¹¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¹¤°¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î¹Í¤¨¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Å¤¯¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Ë²áÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢²ø²æ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤Ç½Å¤µ¡¢Ä¹¤µ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ØÆ³¼Ô¤¬Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¿½¹ðÀ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÉ¬¤ºÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê½Å¤µ¤òÁª¤Ö¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í½êÍ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìîµå¤Ï¥Ð¥Ã¥È¡¢¥°¥é¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Æ»¶ñ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÆ»¶ñ¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ¦ÃÎ¼±¡ä
²Á³Ê¤Î¹â¤¤Æ»¶ñ¤¬¤½¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤äÃæ1À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°®¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤òÃ»¤¯»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡¢°®¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í¾·×¤ÊÎÏ¤ß¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ð¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èô¤Ð¤¹°ÊÁ°¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£³×¤Î¹Å¤¤¹Å¼°ÍÑ¥°¥é¥Ö¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÄÏ¤à¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò¾å¼ê¤¯°·¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çö¤¯½À¤é¤«¤¤Êý¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¹Å¼°¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¢ª¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ1¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆð¼°ÍÑ¤Î½À¤é¤«¤¤¥°¥é¥Ö¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤âÃæ³Ø¹Å¼°ÍÑ¤ÇºÇ¤âÃ»¤¤80cm¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯ºÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤Ê¤¯ÌµÍý¤Ê¤¯°·¤¨¤ë¥µ¥¤¥º¤«¤é¾åÃ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ìîµå»ØÆ³¼Ô¡£¹â¹»¿ô³Ø²Ê¶µ°÷¡£ÎáÏÂ£´Ç¯12·î¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Î©ÀîÏÂ¹â¹»ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤ò¹ß¤ê¤ÆÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¤Ë°ÛÆ°¡£¸½ºß¤ÏÄ¹ÃËÌîµåÉô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÍÄ¾®³ØÀ¸¡ÁÂç³Ø¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ØÆ³Ãæ¡£¹â2¡¢Ãæ1¡¢¾®3¤Îµå»ù¤ÎÉã¿Æ¡£