沖縄に“コンドミニアム型オーシャンリゾートホテル”誕生！ 2028年春からグランドオープン
コンドミニアム型オーシャンリゾートホテル“QUILL RESORT OKINAWA condominium hotel”が、2028年春から、沖縄・国頭郡にグランドオープンする。
【写真】最高の空間！ オーシャンビューの贅沢な客室
■海と豊かな緑を満喫
今回オープンするQUILL RESORT OKINAWA condominium hotelは、沖縄本島北部・本部町に位置し、伊江島、水納島、瀬底島を望む“モトブブルー”の海と豊かな緑が堪能できるコンドミニアム型リゾートホテル。
ホテルには、オーシャンビューの客室全230室が用意されるほか、ゆったりくつろげるロビーやプールを展開。日常を忘れ、静かに“羽を休められる”リゾート体験を届けるため、上質なホスピタリティあふれるサービスと空間でゲストを迎えるという。
なお、竣工は2027年12月下旬予定。沖縄県本島北部を中心にホテルと商業施設の運営を手掛けている前田産業ホテルズが、本ホテルの運営を担う。
【写真】最高の空間！ オーシャンビューの贅沢な客室
■海と豊かな緑を満喫
今回オープンするQUILL RESORT OKINAWA condominium hotelは、沖縄本島北部・本部町に位置し、伊江島、水納島、瀬底島を望む“モトブブルー”の海と豊かな緑が堪能できるコンドミニアム型リゾートホテル。
なお、竣工は2027年12月下旬予定。沖縄県本島北部を中心にホテルと商業施設の運営を手掛けている前田産業ホテルズが、本ホテルの運営を担う。