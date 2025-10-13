¡ÚÂ³Êó¡ÛÅì¶å½£Æ»ÂçÊ¬¢ªÊÌÉÜ¤Ç°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö1Âæ¤Î»ö¸Î¡Ê10·î13Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¤´¤í¡¢Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»ÂçÊ¬¢ªÊÌÉÜ¤Ç¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö1Âæ¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æ±10»þ10Ê¬¸½ºß¡¢Æ±¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃËÉÂâ¤Ë¤è¤ë¿ÍÌ¿µß½õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ »ö¸ÎÁÜºº½ªÎ»¸å¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾°ÜÆ°¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼ºî¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±11»þ30Ê¬¸½ºß¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
