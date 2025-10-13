お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太（46）が12日、JFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。東京ダイナマイト・ハチミツ二郎（50）をめぐる発言を訂正し、謝罪した。

番組冒頭、パーソナリティーの有吉弘行が「番組始まって早々ですけど、関さんのほうから訂正とお詫びがあって」と水を向けた。

関は「先週の生放送でですね、お世話になっております、ハチミツ二郎さん。“左の膝の上を切断した”と僕言ってしまったんですが、正確には膝の下を切断したということで。私のミスで、数センチ短くしてしまったという。本当にお恥ずかしい」と説明。二郎からは「関、何言ってんだ」とツッコまれたという。

関は「二郎さんにとって、一大事なのに、そんなミスをしてしまったという。間違った情報でネットニュースになったりとか、事務所に連絡が行っちゃったりで、迷惑をかけてしまいまして」「もう本当に平謝りで。先輩の大切なことを。やっぱり怖いですね生放送。一生懸命伝えようとしたら、下のものを上と言ってしまって。猛省いたします」とコメントした。

二郎は2018年に急性心不全・呼吸不全で入院。21年には新型コロナウイルスに感染し重症化、危篤状態に。昨年3月には「昨年から続く腎移植失敗による体調不良」で入院したことを発表し、4月に漫才師としての活動休止を伝えた。現在は電動車いす生活を送っている。また、今年には自身のX（旧ツイッター）で9月7日から入院していることを明かしていた。

10月5日に放送された同番組で、有吉は「ハチミツ二郎さんが足を切りました」「詳しくはハチミツ二郎の『note』ね。なかなか読み応えはあるかなと思いますんで、見ていただければと思いますけども」と二郎の有料のブログ「note」を紹介していた。