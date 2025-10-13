◇ア・リーグ 優勝決定シリーズ第1戦 マリナーズ―ブルージェイズ（2025年10月12日 トロント）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が12日（日本時間13日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦に「2番・捕手」で先発出場。1点を追う6回に同点ソロを放った。

マリナーズは初回、ローリー、ロドリゲスの連打などで1死一、三塁の好機を演出したが無得点。その裏にブルージェイズのスプリンガーに先頭打者弾を浴びて先制を許していた。

ブルージェイズの先発ガウスマンが5回まで無失点投球を続ける中、6回2死走者なしからローリーが起死回生の一発。チームの初回以来の安打が貴重な同点弾となった。打たれたガウスマンは頭を抱えて悔しがった。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、ローリーはブルージェイズの本拠ロジャース・センターで最初にプレーしてから14試合（レギュラーシーズン含む）で9本塁打目。ロジャース・センターの最初の14試合で最も本塁打を打った選手となった。

ガウスマンは3番ロドリゲスに四球を与えたところで降板。2番手左腕リトルの暴投で2死二塁とすると、ポランコが勝ち越しの適時打を放って逆転に成功した。

タイガースとの地区シリーズ第5戦で延長15回の死闘を制し、中1日で迎えたマリナーズは、先発右腕ミラーが6回2安打1失点と好投。前回登板から中3日での先発ながら疲弊する投手陣を救うパフォーマンスを見せた。