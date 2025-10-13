¡ÚÏ¢Î©Î¥Ã¦¡Û¤â¤·¹â»ÔÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¡Ä¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµÄÀÊÁý¤ä¤¹Êý¤ËÅÒ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¡×ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡¢²ò»¶¤Î²ÄÇ½À»ØÅ¦
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£±£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¤â¤·¤â¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»×¤ï¤ÌÀÚ¤ê»¥¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¯³¦·ã¿Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼º£¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤ÈÀìÌç²È¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ïº£¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áªµó¤Ç¤Ï¿äÁ¦¤»¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤âµá¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÁªµó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬£±¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ë£²ËüÉ¼¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç¤¤Ê¿ô»ú¤Ç¡¢£´¡¢£µ£°¿Í¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£¸å¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»×¤ï¤ÌÀÚ¤ê»¥¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÀÄ»³»á¤Ï»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤â¡¢»ä¤Ï»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹Êý¸þ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£