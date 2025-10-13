【今日はさつまいもの日】甘じょっぱさがクセになる！ご飯がすすむ『鶏肉の大学いも風』

10月13日は「さつまいもの日」。秋といえば！ な代表的食材ですよね。

そんなさつまいもを使った定番おやつ・大学いもを、鶏むね肉でおかず仕立てに。甘じょっぱいたれがからんで、想像以上にご飯がすすみます！

『鶏肉の大学いも風』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約200g）

さつまいも（小）……1本（約150g）

黒いりごま……小さじ1

〈肉の下味〉

酒……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

砂糖……小さじ1

片栗粉……小さじ1

〈合わせ調味料〉

酒……大さじ1

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

サラダ油……大さじ2

作り方

（1）鶏肉は1cm角の棒状に切ってボールに入れ、〈肉の下味〉の材料をもみ込む。さつまいもはよく洗い、皮つきのまま長さ4〜5cmに切り、1cm角の棒状に切る。小さめの器に、〈合わせ調味料〉の材料を混ぜ合わせる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、さつまいもを入れる。ときどき返しながら8分ほど揚げ焼きにし、取り出す。火を強めて鶏肉を入れ、肉の色が変わるまで炒める。さつまいもを戻し入れ、合わせ調味料、黒ごまを加えてからめ、火を止める。

さつまいもの素朴なおいしさを、意外なアレンジで楽しめる一皿。ほっとする秋の味わいをどうぞ♪

（2021年『オレンジページCooking』秋号より）