¶ÌÀîÅ°¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù2½µÏ¢Â³µÙ±é¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¡Ö¤â¤¦1½µ´Ö²ÆµÙ¤ß¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§00¡Ë¤òµÙ±é¤·¤¿¡£Àè½µ¤ËÂ³¤±¤Æ¤ÎµÙ±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡Ù»ÏÆ°¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¸¶Àé¾½
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡¢±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤¬¡Öº£½µ¡¢¤â¤¦1½µ´Ö¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£½µ¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
