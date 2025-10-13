今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

10月12日（日）に放送された同番組では、CMを作るトップクリエイターたちがスタジオに集結し“音楽がスゴいCM16選”の裏側に迫った。

GINZA SIX開業CMやリオ五輪閉会式の東京パートの企画も手がけた、クリエーティブ・ディレクターの菅野薫。東京2020の会場内演出など国をあげたプロジェクトにも参加するクリエーティブ・ディレクターの保持壮太郎。九州新幹線全線開業CMで大きな注目を集めたCM音楽プロデューサーの山田勝也。そして多くのCMに楽曲提供しているトラックメーカー、STUTS。

この4人がスタジオに登場し、誰もが知っている名作CMソング誕生の裏側や、近年使われる新たな音楽表現、CM音楽のトレンドなどを語り合った。

【映像】日本中に勇気を与えた“幻のCMソング”誕生秘話 「こんないい曲が出来ちゃうんだ」と音楽Pも感動

音楽プロデューサーの山田が「楽曲の完成度に心打たれたCM」として挙げたのが、スウェーデンの人気歌手を起用し、カンヌ国際広告祭で金賞を受賞した「九州新幹線全線開業CMソング」だ。

このCMは九州新幹線開業時に制作されたが、震災の影響によりわずか3日間で放送が中止に。しかしYouTubeでの配信が“被災者を励ます動画”として注目され、大きな話題を呼んだ。

『Boom！』という軽快な曲に合わせて、鹿児島から博多までの沿道で2万人が手を振るというこのCM。九州ローカルながら、テレビCMとしては異例の3分間で放映された。震災の影響で3日間しか放送されず、“幻のCM”とも呼ばれている。

では、この『Boom！』という曲はどのように誕生したのか？ その経緯について、山田はこう語る。

「これは企画時からいろいろ考えてたんですけど、祝祭感がある、いろんな人たちを巻き込む、一体になる音を作りたいっていう。なんとなく最初はミュージカルかなと思ったけど、ディズニー的な間口の広さとか、あと鼓動を感じるビートにしたいなとか。出だしは歌詞なのか歌詞じゃないのか、キャッチーな言葉を繰り返したい」

「祝祭感」「間口の広い曲」「鼓動」「キャッチーな言葉」――この4つが叶えられるアーティストとして山田の頭に浮かんだのは、スウェーデン出身のマイア・ヒラサワだったという。

2007年に発売したデビューアルバムでゴールドディスクを獲得し、その後日本デビューを果たしたマイア・ヒラサワ。彼女の代表曲が起用されたヘアケアブランド『Essential』CMのイメージからオファーしたといい、「作曲能力がスゴすぎて…。自分が思っているものを全部形にしてもらえると思った」と回顧。

そして、はじめてデモを聞いたときは「こんないい曲が出来ちゃうんだ」と感動したと明かした。