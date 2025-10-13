ガーナが2大会連続5回目のW杯出場!! アフリカネーションズ杯予選で21年ぶり敗退も立て直す
ガーナ代表は12日、北中米ワールドカップアフリカ予選I組最終節でコモロ代表に1-0で勝利し、2大会連続5回目のW杯出場を決めた。
首位のガーナは0-0で迎えた後半2分、MFトーマス・パーティの折り返しをFWモハメド・クドゥスがゴール前で合わせて先制。そのまま逃げ切って1-0で勝利を収め、I組首位でW杯出場権を獲得した。
ガーナは昨年のアフリカネーションズカップ予選でアンゴラ、スーダン、ニジェールと同組の中で最下位となり、2004年大会以来21年ぶりの予選敗退に終わっていた。それでもW杯予選では見事に立て直し、出場権獲得を果たした。
【順位表】
1.☆ガーナ(25)+17
2.マダガスカル(19)+5
3.マリ(18)+11
4.コモロ(15)-1
5.中央アフリカ(8)-13
6.チャド(1)-19
首位のガーナは0-0で迎えた後半2分、MFトーマス・パーティの折り返しをFWモハメド・クドゥスがゴール前で合わせて先制。そのまま逃げ切って1-0で勝利を収め、I組首位でW杯出場権を獲得した。
ガーナは昨年のアフリカネーションズカップ予選でアンゴラ、スーダン、ニジェールと同組の中で最下位となり、2004年大会以来21年ぶりの予選敗退に終わっていた。それでもW杯予選では見事に立て直し、出場権獲得を果たした。
【順位表】
1.☆ガーナ(25)+17
2.マダガスカル(19)+5
3.マリ(18)+11
4.コモロ(15)-1
5.中央アフリカ(8)-13
6.チャド(1)-19