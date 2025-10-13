乃木坂46、40枚目シングルリリース決定 選抜発表日も解禁
【モデルプレス＝2025/10/13】乃木坂46が、11月26日に40枚目シングルをリリースすることを発表した。選抜フォーメーションは、10月19日放送のレギュラー番組「乃木坂工事中」（テレビ東京系／毎週日曜深夜24時15分〜）にて発表される。
乃木坂46は26万人を動員した「真夏の全国ツアー2025」を完遂し、今年加入した6期生と共に、グループの新体制を夏のツアーで体現してきた。“聖地”明治神宮野球場での公演は、第10回目となるメモリアルなものとなった。そんな中、グループの中心メンバーである3期生の久保史緒里が卒業発表や、6期生による「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の開催発表など、グループが新しい道を踏み出している。今作がどのような風をグループにもたらすのか。（modelpress編集部）
