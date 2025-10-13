今買うなら“長く使える服”！【しまむら】で見つけた♡「大本命ボトムス」

次の季節に向けて何を買おうか迷うこの時期に頼りになるのは、シーズンレスに使えるアイテム。そこで今回は【しまむら】で見つけた「大本命ボトムス」をピックアップしました。幅広いコーデに馴染むみやすいデザインで、長く使えそうなものばかり。コスパ抜群なのに長く着回せる優秀さは必見です。

こなれ感漂うカーキスカート

【しまむら】「OMIワークナロースカート」\1,969（税込）

シーズンレスに活躍してくれそうなカーキのロングスカート。カーゴ調の大きめポケットと裾のドロストがポイントで、シンプルなデザインの中にトレンド感を感じさせます。気温の高い日は軽やかにTシャツやブラウスで、秋はニットやジャケットと合わせて長く着回しが楽しめそう。スニーカーやブーツとも相性GOOD。1着持っておくとコーデの救世主になりそうなカーキアイテムです。

遊び心のロールアップでこなれ感をプラス

【しまむら】「デニムパンツ」\2,420（税込）

ほどよいゆとりのあるシルエット感とロールアップ仕様が特徴のデニムパンツ。太い幅のロールアップが目を惹き、一気にコーデをこなれた印象にしてくれそうです。ブラックベストとスタイリングすれば、クールなカジュアルスタイルに。思い切ってフリルやレースを加えたフェミニンコーデなら、ほどよく甘さを抑えた大人カジュアルに仕上がりそうです。

縦ラインが光るすっきり美シルエット

【しまむら】「TT*PENナロースカート」\1,089（税込）

スポーティなホワイトの縦ラインが光るナロースカート。すっきりとしたストレートシルエットはススタイルアップが期待できそう。サイドラインと楽ちんゴム仕様のウエストは抜け感のあるカジュアルな印象です。シンプルな白トップスやサンダルと合わせれば軽快なコーデに、秋にはきれいめニットやスニーカーを合わせて大人カジュアルにアップデートして着回すのもおすすめです。ちょっとラフに、でも上品さもキープしたい大人女性にぜひチェックしてほしい1着。

ラフなのにシャレ見えするブラックパンツ

【しまむら】「HDK*ボリュームバレル」\1,969（税込）

シンプルながらも存在感のあるブラックパンツは、まさに長く使える王道ボトムス。ウエストはドロスト仕様でリラクシーな穿き心地を叶えつつ、ほどよいゆとりのバレルシルエットで脚のラインを自然にカバーできそうです。季節を問わず活躍が期待できる定番アイテム、ぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aka_wear__様、@uuut3671様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ