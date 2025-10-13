ÅÅ¸»¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤è¡ª¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä²¼ÂÌÈ¢¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤¤100¶ÑÊØÍø¥°¥Ã¥º

¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ä¸¼´Ø¤Î·¤È¢¤Ê¤É¡Ö¤³¤³¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤Ï¿Í¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¡¦¾ÃÅô¤¹¤ë¡¢¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤­¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊLED¥é¥¤¥È¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»È¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¹¤®¤º½À¤é¤«¤ÊÅô¤ê¤¬¡¢°Å¤¤¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§LED¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§ºÇÂç·Â80¡ß¸ü¤µ25mm
½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§50g
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¶âÂ°¥Ñ¥Í¥ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼

¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª¡ØLED¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¡Ù

¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤ÎLED¥é¥¤¥È¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤â¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

ÀèÆü¡¢²ÈÅÅ¾®ÊªÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ØLED¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î±ßÈ×·¿¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÇö·¿¡£

ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤­¤Ç¡¢¥¹¥Á¡¼¥ëÌÌ¤Ë¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤Ã¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£

¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì½êÍÑ¤Ë¡¢Î¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×ÉÕ¤­¤Î¶âÂ°¥Ñ¥Í¥ë¤Þ¤ÇÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

USB Type-C½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢Ìó1»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤ª¤è¤½30Æü´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÈÄ¹»ý¤Á¡£

½¼ÅÅÃæ¤ÏÀÖ¿§LED¤¬ÅÀÅô¤·¡¢½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤ÈÎÐ¿§LED¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë»ÅÍÍ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£

¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏOFF¤ÈAUTO¤Î¤ß¤ÇÁàºî¤âÄ¾´¶Åª¡£

AUTO¤Ë¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤¬°Å¤¤¤È¤­¤À¤±¿Í¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Æ°ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£

´ÖÀÜ¾ÈÌÀ»ÅÍÍ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡ª·¤È¢¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª

¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÏÌó16¥ë¡¼¥á¥ó¡£´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤ÃÈ¿§¤Ç¡¢âÁ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¸÷¤êÊý¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£

Ï­²¼¤ä³¬ÃÊ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤­¤¿¤È¤­¤â°Â¿´¡£¿¼Ìë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»È¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä·¤È¢¤Ê¤É¤Î¶¹¤¯¤Æ°Å¤¤¶õ´Ö¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡ý

¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤Ï¾å²¼º¸±¦Ìó120ÅÙ¡¦3m°ÊÆâ¤È¹­¤á¡£1²ó¤ÎÅÀÅô»þ´Ö¤ÏÌó20ÉÃ¤Ç¡¢¿Í¤ÎÆ°¤­¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¾ÃÅô¤·¤Þ¤¹¡£

É®¼Ô¤ÏºÇ½é¡¢Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÈ¿±þ¤¬¤ä¤äÆß¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°Å¤¤´Ä¶­¤À¤È¥Ñ¥Ã¤ÈÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£

ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÅÀÅô¤·¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÌµÂÌ¤ÊÅÀÅô¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤ÇÅÅÎÏ¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØLED¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çö·¿¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼ÙËâ¤ò¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½½Ê¬¡£

ÌÀ¤«¤ê¤¬¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤ÉÀßÃÖ¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£