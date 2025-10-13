俳優キム・ウビンが、希少がんである鼻咽頭がんと闘病していた当時の苦痛を語った。

10月12日、ユーチューブ（YouTube）コンテンツ「妖精ジェヒョン」にキム・ウビンがゲストとして出演した。

キム・ウビンはチョン・ジェヒョンとともに、デビューから現在に至るまでのさまざまな話を和やかに語り合った。2008年、キム・ソリョンHOMMEショーでモデルとしてデビューして以来、映画とドラマの両分野で演技活動を続けてきた歩みを振り返った。

しかし、試練も大きかった。キム・ウビンは希少がんである鼻咽頭がんと診断され、闘病期間を過ごさなければならなかった。チョン・ジェヒョンも「病気の知らせを聞いて本当に驚いた」と語った。これに対しキム・ウビンは「神様がくれた休暇だと思った」と淡々と明かした。彼は「以前は3時間寝られる時間があれば1時間運動して2時間寝ていたけれど、今は3時間まるまる寝ている」と話した。

キム・ウビンはまた、「痛みは正直、覚えていない。レベルがあまりにも高かったから」と告白し、聞く人は胸を締めつけられた。続けてキム・ウビンは「あまりにも慣れすぎていて、当然だと思っていたことの中に、ありがたいことが本当にたくさんあった。この時期に、神様が自分にとても良い大きな贈り物をくれたんだと思うようになった。その後、心がとても穏やかになった」と付け加えた。

キム・ウビンは最近、ネットフリックス（Netflix）シリーズ『魔法のランプにお願い』で主人公のジニ役を演じ、ドラマファンと再会した。