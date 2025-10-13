オーストラリアの警察官が、1時間に730回を超える懸垂を成功させ、約10年間破られなかった世界記録を塗り替えた。

10月8日（現地時間）、ギネス・ワールド・レコーズによると、8月22日、オーストラリアの警察官ジェイド・ヘンダーソンさん（32）が「1時間で最も多くの懸垂をした女性」部門で世界記録を樹立した。ヘンダーソンさんは1時間で懸垂733回を成功させ、2016年にエヴァ・クラークさん（オーストラリア）が立てた725回の記録を上回った。

ヘンダーソンさんは「以前の記録である725回を超えるのは難しいと分かっていたので、少しでも多く回数を増やすことだけを目標にしていた」と話した。続けて「挑戦が終わる20分ほど前に手のひらの皮がめくれるのを感じた」と述べ、「すべてを出し切った。結果には本当に満足している」と感想を語った。さらに「公式認定を受けたときは、いまだに信じられないような超現実的な感覚だった」とも話した。

当初、ヘンダーソンさんは「24時間懸垂世界記録」に挑戦する計画だった。しかし、練習の過程で上腕二頭筋の一部を断裂するけがを負い、計画を修正した。回復後わずか3カ月で「1時間部門」に挑戦し、正式に世界記録を達成した。

ヘンダーソンさんは「12時間で懸垂3500回を行ったところ、上腕二頭筋が断裂した。再び懸垂をするために6週間休まなければならなかった」と当時を振り返った。

ヘンダーソンさんにとって運動は人生の大きな部分を占めているという。警察の業務によるストレスを解消するため、継続的にトレーニングを続けてきた彼女は、過去8年間にわたりクロスフィットの大会にも出場し続けている。

ヘンダーソンさんは「誰も成し遂げたことのないことに挑戦したいという思いがあり、懸垂の世界記録に挑戦する決心をした」と述べ、「自分の身体と心がどこまで耐えられるのかを知りたかった」と、世界記録への挑戦に至った理由を明かした。

彼女はまだ他の記録に挑戦する予定はないというが、他の挑戦者に向けて「目標を定め、計画を立て、その目標を達成するために毎日絶えず努力してほしい」と助言した。スタントの練習にも取り組んでいるヘンダーソンさんは「燃えている状態で懸垂をする記録にも挑戦してみたい」と冗談めかして語った。

またヘンダーソンさんは「誰かのためではなく、自分のためにやらなければならない」と強調し、「そうでなければ状況が苦しくなったとき、簡単に諦めてしまう」と話した。さらに、米国のセオドア・ルーズベルト大統領の名言を引用し、「できると信じれば、もう半分は達成したようなものだ」と語った。